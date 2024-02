A legkeresettebb magazinok közé tartozik a Vogue, és néhány egyéb divatmagazin, az olyan underground képregények, mint az Oz és a Viz, továbbá bármilyen újság, aminek a címlapján Marilyn Monroe vagy újabban Taylor Swift szerepel, esetleg még közkedvelt magazinok legelső számai is.

Egy másik tényező, ami az értékességet befolyásolja az a generációs előrehaladás. Ez azt jelenti, hogy az 1940-es, 50-es és 60-as évek nagy sztárjait bemutató magazinok idővel elértéktelenedhetnek, ahogy újabb és újabb generációs olvasóközönség jelenik meg, és veszi át a dominanciát a magazinok értékességének megítélésében. Tehát amíg a férfiak 1960-as évekbeli Playboy magazingyűjteménye és a nők Woman's Weekly gyűjteménye máris elkezdett veszíteni értékéből, addig bármi ami a 70-es és 80-as évekbeli punk és mod életstílussal kapcsolatos továbbra is nagyon kelendő. A modok egy londoni szubkultúra képviselői voltak az 1960-as években. Képviselőik erősen konfrontálódtak az elkényeztetett középosztálybeli hippikkel. Korai zenei stílusuk fekete gyökerekhez köthetők (ska, reggae, korai R&B, soul, northern soul).

A kultikus gyűjtők nagy kedvence a Ki vagy, doki?, ami tökéletes példa arra, hogy mi számít igazán értékesnek. Ez egy 1963 óta műsoron levő, a BBC által készített brit televíziós sci-fi sorozat. A sorozat egy rejtélyes, földönkívüli időutazó kalandjairól szól, aki magát a „Doktornak" nevezi. TARDIS (Time And Relative Dimensions In Space) nevű időgépével tett utazásai során kísérőivel együtt bejárja az időt és a teret, különféle problémákat (a legtöbb epizódban, habár nem kizárólag, agresszív földönkívüliek okozta vészhelyzeteket) megoldva és kalandokba keveredve. A sorozat szerepel a Guinness Rekordok Könyvében is, mint a világ leghosszabb ideig műsoron levő sci-fi sorozata, és amely egyúttal a brit popkultúrának is része.

A Ki vagy, doki? azért annyira értékes, mert a 60-as évek óta folyamatosan vetítik a tévében, és így újabb és újabb generáció kattan rá.

Az egyik - és talán egyetlen - régi sztár, akinek még mindig figyelemre méltó gyűjtői értéke van, az Marilyn Monroe. Az ő személyisége a többi sztártól eltérően valamiért időtállónak bizonyult, és máig szexszimbólumnak tekinthető.

Rövidebb ideig, de a nosztalgia és a retrofaktor is növelheti egy - egy magazin értékét, de itt már nagyon nem mindegy, hogy kit vagy mit mutat be az adott magazin. Előfordul, hogy egy - egy különlegesen sikeres film is értékduzzasztó hatással lehet a magazinokra. Nagyon jó példa erre a Barbie film, aminek köszönhetően minden olyan magazin, aminek a címoldalán Barbie-baba van, drágábban eladható lesz.

Sokak számára meglepő lehet, de az olyan történelemkönyvekbe is bekerülő világszinten is fontos események, mint a 2001. szeptember 11-i terrortámadás, vagy hogy lelőtték John Lennont, illetve, hogy Barack Obama lett az Egyesült Államok első fekete elnöke, magazinszinten szinte semennyit sem érnek. Ennek magyarázata, hogy az ilyen különszámokat nagyon sokan elteszik emlékbe, ezért nem tekinthetőek ritkaságoknak.

A műszaki magazinok és a barkácsoláshoz vagy hobbikhoz, például a fényképezéshez kapcsolódó szaklapok is mehetnek az újrahasznosítható szemetek köz. Ugyanígy értéktelenek a modellező, kézműves, katonai és vasúti magazinok is.

A Sun kutatásai alapján ezek minden idők legértékesebb magazinjai

A Playboy 1953. decemberi száma

Hugh Hefner ikonikus magazinjának első kiadása, amelynek címlapján Marilyn Monroe szerepelt, 3.000 fontért (minteegy másfél millió forintért) kelt el.

Az Oz magazin 1963. száma

Az Oz, a hatvanas évek ellenkultúrájáról szóló underground magazin első száma 1.500 fontért (686.000 forintért) kelt el egy árverésen.

A Harper's Bazaar 1965. áprilisi száma

A magazin eme híressé vált számának címlapján Jean Shrimpton modell szerepelt, és 500 fontért (230.000 forintért) kelt el.

A Radio Times 1964-es kiadása

Ezt a kiadást a Ki vagy, doki tette nagyon értékessé, az ára az árveréseken 200 és 400 font (183.000 forint) között mozog.

A Penthouse 1965-ös száma

A férfiaknak szóló magazin első száma akár 300 fontot (137.000 forintot) is megér a gyüjtők számára.

A Dandy Annual 1947-es száma

A híres képregény régi évkönyvei nagyon kelendőek az eBay-en. Ezért a konkrét számért 200 fontot (92.000 forintot) fizettek.

A Bitcoin Magazine 2012-es száma

A hivatalos áruház az eredeti példányszámból megmaradt új példányokat 1.650 fontért (754.000 forintért) árulja.



Forrás: Sun Online