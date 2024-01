A cég keddi közleményében hangsúlyozta, hogy az éves eladási adat tartalmazza a Daihatsu Motor és a Hino Motors leánymárkák értékesítését is.

A Toyota előző rekordeladási adata 2019-ben született 10,7 millió járművel.

Japánban az eladások 20,9 százalékkal, 2,3 millióra, a többi országban pedig 4,1 százalékkal, 8,93 millióra nőttek 2023-ban.

A Toyota tavaly szintén rekordszámú, 11,5 millió autót gyártott, 8,6 százalékkal többet, mint 2022-ben.

Az Origo korábban azt is megírta, hogy a Toyota a világ legértékesebb autómárkája, és arról is beszámoltunk, hogy a japán autógyártó szuperakkumulátoros, megfizethető árú villanyautót vezet be hamarosan.

(Cikkünk kiemelt képe illusztráció!)