Egy phenjani forrás, aki biztonsági okokból csak a névtelenségét megőrizve nyilatkozott, a Daily NK-nak elmondta, hogy az egyetemi hallgatók országszerte "különböző társadalmi-politikai munkát kell végezniük a városokban és vidéken, és azt a parancsot kapták, hogy vegyenek részt a népgazdaság újjáélesztése érdekében folytatott gazdasági agitációban" - még a szünidőben is. Emiatt főleg a vidékről a phenjani egyetemre felvett hallgatók dühösek, akik nem veszik jó néven, hogy ahelyett, hogy a vakációjukat értelmesen tölthetnék a szülővárosaikban, most a fővárosban kell rohangálniuk.

A tartományokból származó diákoknak már rögtön az újévi ünnep után vissza kellett térniük Phenjan-ba, hogy társadalmi-politikai munkát végezzenek. Tény, hogy az egyetemisták akár otthonuk közelében is végezhetnék ezt a kötelező feladatot, de ők inkább úgy döntöttek, hogy a fővárosban végzik el ezt, mert ott több elismerést kaphatnak hűségükért.

Bizonyítandó, hogy valóban elvégezték a rájuk kiszabott feladatokat, a diákoknak be kell nyújtaniuk az egyetemen a társadalmi-politikai munkahelyükön kiállított igazolásaikat, amiben pontosan leírják, hogy mit is csináltak. A tehetős, befolyásos családokból származó diákok azonban fárasztónak és bosszantónak találják, hogy ezeket az igazolásokat a gyárakban, vállalatoknál és gazdaságokban végzett társadalmi-politikai munkával szerezzék meg. Sokan ezért a rendszert kihasználva készpénzben vagy cigarettában cserébe is megkapják ezeket az igazolásokat.

Másrészt viszont a kevésbé jó kapcsolatokkal rendelkező családokból származó diákok keményen dolgoznak azért, hogy minél több elismerést szerezhessenek tevékenységükért, ezért minden nap a termelési központokban rohangálnak.

A tartományi területekről származó diákok, akik eredetileg úgy tervezték, hogy az ünnepek alatt hazamennek, hogy találkozzanak a barátaikkal, házi ételt egyenek, befejezzék ünnepi feladataikat és felkészüljenek a következő félévre, duzzognak, hogy a holdújév után vissza kell rohanniuk Phenjanba, hogy részt vegyenek a kényszerű társadalmi-politikai munkákban.

Azok a diákok, akiknek sem pénzük, sem hatalmuk nincs, napközben a társadalmi-politikai munkáktól, éjszaka pedig az ünnepi feladatoktól szenvednek.

