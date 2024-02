Alexas Morgen rendszeresen tölt fel pornóvideókat OnlyFans-oldalára, amiket követői előfizetés nélkül nézhetnek meg.

A legutóbbi videója így már 10 ezer megtekintésnél tart, amiben exével szexel a börtönben.

A pornómodell LinkedIn-en megvesztegetett egy börtönőrt, azzal, hogy 5000 dollárt, azaz 1,8 millió forintot fizet neki, azért, hogy egy rabbal szexelhessen a börtönben, még hozzá az exével.

Alexas egy interjúban elmondta, hogy a börtön szexről készült videót már több ezren látták, emiatt azóta is többször visszament a börtönbe. Hozzátette többet is fizetett volna az őrnek, akár 10 ezer dollárt is, és csak annyit kért tőle, hogy engedje be és hagyja, hogy tegye dolgát.

Alexas Morgen elmesélte, hogy szerinte volt párja jó ember, és csak egy kisebb bűncselekmény miatt ül a börtönben.

Forrás: DailyStar