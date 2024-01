A hajó 1953-ban épült Nagy-Britanniában, majd 1971-ben eladták egy görög hajózási társaságnak, ami azt utasszállító komphajóvá alakította át.

Az úszó palota hihetetlen utat járt be: három testvérhajójával - a City of Port Elizabeth-tel, a City of Exeter-rel és a City of Durban-nel - együtt Anglia, Dél-Afrika, Mozambik és Spanyolország között utazott. Egyszer döbbenetes módon 15 nap alatt teljesítette a London - Cape Town közötti távolságot.

Az utasszállító komphajó az akkori idők legmodernebb felszereltségével rendelkezett, többek között luxuskabinokkal, három úszómedencével, bárokkal és még légkondícionáló is volt a szállásokon.

A hajó a maga 165 méteres hosszúságával és 22 méteres szélességével szintén lenyűgöző volt. A fedélzetén kényelmesen elfért 1.000 utas és 470 jármű is.

A City of York belseje mágnesként vonzotta magához az 1970-es évek gazdagjait és hírességeit. A téli hónapokban gyakorta bérelték ki a hajót a legbefolyásosabb elit tagjai.

A City of York volt az első sétahajó, amely a görögországi Patrasz és az olaszországi Velence közötti, ma már híres útvonalon közlekedett.

A hajó 1996 augusztusában tette meg utolsó útját Patraszból a görögországi Brindisibe. Ekkorra már ugyanis a működtetési költségei az egekbe szöktek. A tulajdonosok szerettek volna jó áron megszabadulni a számukra már csak tehernek számító, egykor világhíres hajótól, de mivel vevő nem érkezett rá, három évig Patrasz régi kikötőjének vizein rostokolt. Majd 2002-ben Elefsinába szállították, ahol a mai napig várja, hogy sorsa jobbá forduljon.

A hajó az idő múlásával folyamatosan dőlni kezdett, mígnem félig már el is süllyedt. 2009-ben megpróbálták a partra vontatni és megmenteni, ez azonban nem sikerült, és újabb próbát azóta sem tettek, így az több mint egy évtizede folyamatosan rohad a sekély vízben. A hajó körül egyre nagyobb szemét halmozódik fel, ami lassan teljesen elhomályosítja az egykor annyira népszerű és csodaszámba menő imázsát. Az egyre inkább elrozsdásodó "MS Mediterranean Sky" kísérteties képe pedig még a Google Earth-ön is jól látható.

Rossz állapota ellenére a hajón még mindig megmaradt a dicső múltra emlékeztető néhány bútordarab: szőnyeg a padlón, ágyak és ágyneműk a kabinokban, mentőcsónakok, a mentőmellények pedig a szekrényekben elrejtve. Az egykor klasszikus hajó ma már a múlt relikviája, amit a turisták előszeretettel látogatnak meg és fényképeznek.

Forrás: Sun Online