Lekörözte riválisait a legutóbbi negyedévben a McDonald's, köszönhetően annak, hogy menüiket a korábbiaknál drágábban is megvették, illetve azért, mert vendégeik körében megnőtt a magasabb jövedelemmel rendelkezők aránya. Csakhogy a vállalat forgalma a legnagyobb, amerikai piacán ennek ellenére csökkent, mivel a kisebb pénzű fogyasztók kisebb számban látogatták éttermeiket.

A vállalatnál ezért úgy döntöttek, hogy a "Best Burger", azaz a "Legjobb hamburger" kezdeményezéssel próbálják támogatni eladásaik növelését.

Ezért ezzel a szlogennel szendvicseik amolyan fejlesztett változatát kínálják vásárlóiknak, egyelőre az amerikai piacon.

A vállalat azt közölte, hogy kisebb változtatásokat végeztek csak legnépszerűbb termékein, például a BigMac-en vagy a dupla sajtburgeren. A marhahúspogácsához nem nyúltak, de azzal, hogy a készítési eljárásokon módosítanak és egyes összetevőket is eltérő módon tesznek a szendvicsekbe, összességében finomabbak lesznek azok. Legalábbis ezt állítják.

A CNBC felvétele az eredeti, illetve a feljavított ízű dupla sajtburgerről (balra az eredeti), megjelenésre sok különbség nem látható:

Valójában a McDonald's már nagyjából egy éve elkezdte az ízletesebbnek mondott szendvicseik árusítását, de a mostani bejelentés szerint a teljes amerikai piacukon a fejlesztett hamburgereket szolgálják fel.

A vállalat továbbá néhány kisebb piacán, Ausztráliában és Kanadában is bevezeti a "fejlesztett" szendvicseit, az eladások növekedését remélve attól.

A cég közleménye szerint az ízletesebb burgereik miatt 0,5 százalékkal növekedhet 2024-es értékesítésük.

Ugyanakkor a Wall Street-i elemzők nem egyértelműen optimisták, szerintük nem látni egyértelműen azt, hogy a feljavított ízű szendvicsektől hogyan növekedne az értékesítés.

A McDonald's hatása az amerikai gazdaságra jelentős, ennek részleteit az Origo is bemutatta. Könnyen lehet egyébként, hogy a cég eladásaiban az érdemi növekedés új éttermi koncepciójához lesz köthető, amely kapcsán az elemzők is bizakodók.

A cég korábban is jelentett be újdonságokat, amelyektől a vásárlók elégedettségének növekedését várják, az applikációs újításról az Origo is írt.