A KoBold Metals nevű vállalat mögött pénzügyi támogatóként a világ leggazdagabb milliárdosai közül is állnak néhányan, mint például Bill Gates és Jeff Bezos. A bányaipari céget azért hozták létre, hogy a tiszta energia termelésben kritikus nyersanyagokból találjanak új lelőlehelyeket. Ilyen nyersanyag a lítium, mely az elektromos autók akkumulátoraihoz is szükséges, ahogy a kobalt is.

A cég mesterséges intelligencia segítségével nikkel és réz után is kutat, ezek is nagyon fontos ipari alapanyagok.

A cég a helyi társasággal együttműködve kutatott réz után Zambiában. Most bejelentették, hogy a Mingomba nevű régióban az ország történetek legnagyobb, "évszázados jelentőségű" rézlelőhelyét azonosították.

A lelőhely közel található a Kongói Demokratikus Köztársasághoz, ahol a határ túloldalán a Kamoa-Kakula nevű rézbánya működik. Ez a világ egyik legjelentősebb, kiváló minőségű rézércet adó bányája. Tavaly közel 400 ezer tonna rezet szállítottak onnan.

A KoBold-nál úgy látják, hogy a Mingomba lelőhely jelentősége csak az említett kongói bányához mérhető, sőt, idővel akár meg is haladhatja azt, és a világ három-négy legfontosabb rézbányájának egyikévé válhat.

A cég óriási, 2 milliárd dolláros (kb. 700 milliárd forint) költséggel létesítene föld alatti bányát ott. Eredetileg úgy tervezték, hogy ha megalapozottak a feltételezések a lelőhely értékéről, akkor a 2030-as évek elején megindulhat a termelés. Most viszont úgy látják, erre akár ennél hamarabb is sor kerülhet.

A rézre óriási igény van a világon, az egyik legfontosabb ipari alapanyag.

Ahogy az Origo bemutatta, a világ legnagyobb rézszállítója Chile. Azért van szükség új rézbányák indítására, hogy a rezet használó gyártók ne függjenek a chilei és a kongói rézszállítmányoktól.