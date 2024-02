Január végéig minden lakossági ügyfélnek meg kellett kapnia a díjkimutatást számlavezető bankjától a tavalyi bankszámla- és kártyaköltségeiről - olvasható a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Ezek áttekintése, összehasonlítása révén eldönthető, hogy a bankköltségek csökkentése érdekében érdemes-e számlacsomagot, vagy – pl. egyablakos, egyszerű ügyintézéssel – akár bankot is váltani. Az MNB „Mennyi az annyi? – Spóroljon a bankszámláján!" címmel ügyféltudatosságot erősítő fogyasztóvédelmi kampányt indított a bankszámlákkal kapcsolatos takarékoskodási lehetőségek, illetve az egyszerűsített bank(számla)váltás bemutatására.

Egy uniós irányelv és hazai kormányrendelet előírása alapján minden év január 31-ig valamennyi hazai banki folyószámlával rendelkező lakossági ügyfél egyéni éves díjkimutatást kap bankjától. Az ingyenes kimutatás postán vagy elektronikusan idén is aszerint érkezett, hogy az ügyfél milyen kapcsolattartásról állapodott meg hitelintézetével. Ha egy bankszámla fölött többen is rendelkeznek, csak a számlatulajdonos kapta meg a tájékoztatást.

A részletes, pár oldalas, egyszerűen átlátható díjkimutatás egységes formátumú.

A banki értesítés bemutatja a számlavezetésre kifizetett díjakat és külön-külön sorokban összegzi a különböző fizetések (például utalások, beszedések), bankkártyás műveletek, folyószámlahitel (ha van), s egyéb szolgáltatások összesített terheit is.

Felsorolja, hogy az ügyfél hány darab tranzakciót végzett, mennyi volt ezek egységnyi díja, vagy ha voltak ingyenes tranzakciók (például a havi kétszeri díjmentes készpénzfelvételi lehetőség), akkor hány műveletért kellett ténylegesen fizetni.

A kimutatás jelzi, hogy mennyi kamatbevételt ért el az ügyfél, illetve mekkora összegre rúgott folyószámlahitelének kamatköltsége.

A díjkimutatás révén az ügyfelek könnyen össze tudják hasonlítani saját számlaszolgáltatásaik költségeit más szolgáltatók aktuális ajánlataival, hiszen a bankoknak egységes elnevezéseket, meghatározásokat kell használniuk a számlaszolgáltatásokra, műveletekre. Ebben segít a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megújult, ingyenes Bankszámlaválasztó programja is. A kalkulátor bemutatja minden hazai, forintalapú bankszámla költségeit, emellett az ügyfélre jellemző fizetési szokások megadása esetén a saját várható havi és éves átlagdíjat is kiszámítja. A program nem helyettesíti a pénzügyi szervezeteknél történő személyes tájékozódást, de naprakész, átfogó képet nyújt az aktuális lehetőségekről.

Ha valaki a kalkuláció alapján nem elégedett eddigi költségeivel, meglévő bankjánál is válthat neki kedvezőbb bankszámlacsomagra. Ha viszont másik hitelintézet bankszámlája lenne a legmegfelelőbb, a szolgáltatóváltást segítheti, hogy jogszabály alapján lehetőség van az egyszerűsített, maximum 13 munkanap alatt lebonyolítható bankváltásra. Ilyenkor az ügyfélnek csak az új bankot kell megbíznia, s helyette az intézi eddigi megbízásai, és ismétlődő átutalásai áthozatalát a régi hitelintézetétől. Bár az „egyablakos" bankváltás már évek óta lehetséges, a statisztikák szerint még nem általánosan ismert, ezért kevesen váltanak így bankszámlát.

Az MNB „Mennyi az annyi? – Spóroljon a bankszámláján!" című kampánya keretében honlapján, kisfilmjében és szóróanyagaiban mutatja be, hogy tudatos számlaválasztással, a számlaterhek rendszeres időközönkénti áttekintésével és a fölösleges, az ügyfél által nem használt szolgáltatások megszüntetésével akár évi több tízezer forint is megtakarítható. Az MNB Pénzügyi Navigátor honlapján összeállított tematikus tartalmakból, a jegybank közösségi médiacsatornáin, a vármegyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor Tanácsadó irodákban, illetve az MNB Ügyfélszolgálatán is kaphatunk segítséget a bank- és bankszámlaváltáshoz kapcsolódóan.