A Meta új szabályozást vezetett be a mesterséges intelligenciával generált tartalmakra. Komoly büntetésre számíthat az, aki ezeket nem tartja be.

A Meta elkezdte felcímkézni azokat a képeket, amelyeket más cégek mesterséges intelligencia szolgáltatásaival generáltak. Ehhez egy láthatatlan, a fájlokba épített jelölést használnak. Innentől kezdve valamennyi, a Facebook, az Instagram és a Threads felületén közzétett MI-tartalomra rákerülnek ezek a címkék, amelyek jelzik a felhasználóknak, hogy digitális alkotásokkal állnak szemben - hívta fel a figyelmet blogbejegyzésben Nick Clegg, a Meta globális ügyekért felelős elnöke.

A Meta egyébként a saját mesterséges intelligencia eszközeivel készített tartalmakat már most is címkézi. Hamarosan ugyanez lesz érvényes az OpenAI, az Adobe, a Midjourney, a Shutterstock és az Alphabet setgítségével készült képekre is - írja a Reuters.

Ezzel párhuzamosan elvárják a saját felhasználóiktól, hogy ők is címkézzék fel azokat a hang- és videótartalmakat, amelyeket saját maguk mesterségesen módosítottak. Aki ezt nem tartja be, arra büntetést szabhat ki a Meta - teszi hozzá a Promotions.hu.