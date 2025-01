100 éve született Gerald Durrell, aki egész életét az állatoknak szentelte

Az indiai Dzsamsedpurban, Kalkutta (Kolkata) közelében született négygyermekes családban. Hároméves volt, amikor útépítő mérnök apja meghalt, a család ezután hazatért Angliába, majd 1933-ban Korfu szigetére költöztek. Hat évig éltek a görög szigeten, amely Gerald fő szellemi ihletője volt: itt kezdődött egy életen át tartó szerelme a természet világa iránt.

A Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának portréja felidézi, hogy iskolába nem járt, magántanárok oktatták, közülük főleg a műveiben is megörökített természettudós, Teo Sztefanidesz hatott rá. Korfui éveire a Családom és egyéb állatfajták című könyvében emlékezett, sok humorral mutatva be családtagjait, a sziget lakóit és élővilágát. A műből 2005-ben Angliában vígjátékot forgattak. Családtörténete a Madarak, vadak, rokonok és az Istenek kertje című könyveivel teljesedett trilógiává.

A második világháború éveiben Durrell egy díszállat-kereskedésben dolgozott, majd gondozó lett a Londontól északra fekvő Whipsnade állatkertben.

1946-ban egy örökség tette lehetővé, hogy állatok gyűjtésével foglalkozhasson, első állatgyűjtő útja 1947-ben Kamerunba vezetett.

Gerald Durrell, brit zoológus, aki alapítványt is létrehozott a veszélyeztetett fajok védelmére

Fotó: Sputnik via AFP/Ahlomov Viktor

Számos állatkertnek juttatott gazdag kollekciót, a londoniban 25 új fajt honosított meg. Gyűjtőútjai során megfordult Brit Guyanában, Argentínában és Paraguayban, Új-Zélandon és Ausztráliában, Malájföldön és Sierra Leonéban, Mexikóban és Mauritiuson, Indiában és Madagaszkáron. Főleg veszélyeztetett állatokat fogott be, hogy azok az állatkertek védelmében fennmaradhassanak. Az állatokat a korabeli szokással szemben nagy gonddal szállította, a költségekre minden pénze ráment. Ezért bátyja, Lawrence (az Alexandriai négyes című regény írója) tanácsára könyveket kezdett írni, amelyek nem várt sikert és jövedelmet hoztak számára. Kameruni útját feldolgozó első könyve, a Noé bárkáján 1953-ban jelent meg.

Durrell 1959-ben hozta létre saját állatkertjét Jersey szigetén, mert elégedetlen volt a hasonló intézményekben dívó szakszerűtlen állattartás gyakorlatával, 1963-ban pedig megalapította a Durrell Természetvédelmi Alapítványt.

Az intézmény egyre inkább a veszélyeztetett fajok védelmére szakosodott, emblémájának is a 17. században kipusztított madarat, a mauritiusi dodót választotta. Az állatkert szakmai továbbképzéseket, kutató, szaporító programokat és népszerűsítő előadásokat is szervezett, maga az alapító igen sokszor adott elő a brit rádióban, és öt, nagyobb állatokkal foglalkozó filmsorozatot is készített a BBC televízió megbízásából.