Magyarország legerősebb éve volt a turizmusban 2024, Budapest világbajnok lett

Dr. Guller Zoltán szerint egyértelműen "a turisztikai konjunktúra" időszakát éljük, amiben annak is nagy jelentősége van, hogy "soha ennyi magyar" nem utazott külföldre mint most. Ráadásul a Magyarországra érkező külföldi turisták száma annak ellenére nőtt, hogy a világon számos esemény a turizmus fejlődése ellen hat, valamint tavaly két nagy nemzetközi sportesemény (a párizsi olimpia, illetve a labdarúgó-Európa-bajnokság) is hatást gyakorolt az európai kontinens teljesítményére, a közép-európai árvízről nem is beszélve.

Debrecen belvárosa advent időszakában - 2025-ben is kiemelkedő eredmények várhatók a magyar turizmusban (illusztráció)

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Airbnb, SZÉP-kártya, és a még nagyobb rekordot ígérő 2025

A 2024-es rekorderedmények után az MTÜ várakozásai már abba az irányba tekintenek, hogy 2025 még 2024-nél is jobb éve lehet a magyarországi turizmusnak.

Szomorú lennék, ha a következő évben nem tudnék ennél jobb számokat bejelenteni

– mondta Dr. Guller Zoltán, és mint kiemelte, arra számítanak, hogy idén még nagyobb lesz a turizmus teljesítménye.

Az Origo kérdésére válaszolva elmondta, az MTÜ-nél nem látják a várható teljesítményt bármilyen módon befolyásoló tényezőnek azt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére elfogadott Gazdasági Akcióterv részeként a SZÉP-kártyákon pihenő vagy idén megjelenő összegek felét idén lakásfelújításra is lehet fordítani. A minisztérium és az MTÜ célja is az, hogy a kártyákon lévő összegeket elköltse a lakosság, ezért az MTÜ-nél sem számítanak arra, hogy a lehetőség érdemben befolyásolja a turisztikai költéseket.