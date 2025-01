A H&M kivár, a Lidl a biztonságot tekinti elsődlegesnek

A gázai, január 19-től érvényes tűzszünet, valamint annak ellenére sem várható a kereskedelmi hajók visszatérése a Vörös-tengerre és a Báb el-Mandeb tengerszorosba, hogy a palesztin terrorszervezet Hamászt pártoló jemeni húszi lázadók ígéretét tettek arra a tűzszünet kapcsán, hogy felfüggesztik támadásaikat a nem-izraeli illetőségű hajók ellen - ez derül ki azokból a nyilatkozatokból, melyet iparági szereplők illetve áruikat a tengeren szállíttató vállalatok adtak a napokban. De hasonló következtetésre jutott a Drewry tengerhajózással foglalkozó elemző- és tanácsadó cég is.

Nem várható, hogy hamarosan újra a Vörös-tengeren haladnak át az Ázsiából érkező áruszállítók (illusztráció)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sina Schuldt

A Vörös-tenger déli vizei és a jemeni partvidék azt követően vált különösen veszélyessé, hogy a Hamász Izrael elleni terrortámadását követően a velük szimpatizáló jemeni húszik 2023 novemberétől kezdődően támadni kezdték a térségen áthaladó hajókat.

Mostanáig több mint 100 támadást hajtottak végre, két hajót elsüllyesztettek. Akcióikban négy tengerész meghalt, a Galaxy Leader gépjárműszállító hajó 25 fős legénységét jelenleg is túszként tartják fogva.

Bár a tűszünetet a tengerhajózás szempontjából is egyértelműen pozitív fejleménynek tekintik az iparági szereplők, úgy vélik, idő kell ahhoz, amíg a vállalatok újra a kérdéses tengerterületre merik irányítani hajóikat. S akkor sem a legnagyobb járművekkel kezdik, hanem a kisebb, 10 ezer TEU kapacitás alattiakkal – jelzi a Xeneta hajózási ügynökség, hozzátéve, hogy a láncolatok összetettsége miatt az átszervezésre így is kell legalább 1-2 hónapot számítani.

Mivel a kisebb hajók némileg mozgékonyabbak és kevesebb árut szállítanak, mint nagyobb társaik, ezért a társaságoknak kisebb kockázatot jelent, ha megtámadják őket. Ebből adódóan arra sem kell még számítani, hogy például nagy LNG-tankereket irányítsanak a vörös-tengeri átjáróba és a Szuezi-csatorna felé, tekintve, hogy ezek rakománya különösen veszélyes.

Azt, hogy a térség továbbra is változatlanul kockázatos a kereskedelmi hajózás számára, mutatja az is, hogy az EU jelen lévő haditengerészeti ereje a fenyegetés szintjét változatlanul hagyta a tűzszünet után is.