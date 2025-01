A Los Angeles-i tűz miatt veszélybe került Harry herceg és Meghan Markle milliárdokat érő otthona

A múlt hétvégén még az áldozatokról gondoskodott Sussex hercege, és hercegnője, most azonban már az is felmerült, hogy nekik is el kell hagyniuk az otthonukat, ugyanis Montecitó területére vörös riasztást adtak ki az erős szél miatt, ami a tűz gyorsabb terjedését okozhatja.

Így a királyi pár könnyen elveszítheti a 29 millió dolláros (11 milliárd forint) luxusvilláját.

Meghan Markle és Harry herceg felkészült arra, hogy őket is evakuálhatják a két gyerekükkel együtt. Annak érdekében, hogy a házaspár biztonságban elhagyhassa villáját egy kiürítési tervet dolgoztak ki számukra. Ezért már összepakolták az öt éves Archie herceg és a három éves Lilibet hercegnő számára a szükséges dolgokat.

Fotó: MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images / MediaNews Group via Getty Images/© 2025, Pasadena Star-News/SCNG

Az egyik szomszéduk azt mondta, hogy

Itt még nincs káosz, de a tűz gyorsan terjed, és nem kockáztathatunk

- nyilatkozta egy károsult, aki azt elmondta, hogy mindenkinek kiosztottak zseblámpát, védőfelszerelést, jeget, vizet ételt. Mindeközben a tűz okozta pusztítások miatt elhalasztják a hercegnő által készített új Netflix-sorozat bemutatását is. A streaming platform hétfőn jelentette be, hogy január 15-e helyett március 4-én mutatják be a Szerelem, Meghan című nyolcrészes sorozatot, amelyben a színésznő főzési, kertészeti és vendéglátói tippeket oszt meg a rajongóival.