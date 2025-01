A magyar adórendszer továbbra is Európa egyik legversenyképesebbike

Az OECD a globális minimumadó szabályozást bevezető országok külön kérelme alapján átmeneti eljárás keretében vizsgálta, hogy a bevezetett szabályok összhangban vannak-e elvárásokkal. Közölték azt is, hogy Magyarország vonatkozásában külön átmeneti eljárás folyt az elismert belföldi kiegészítő adó és az IIR adó tekintetében, és külön vizsgálta az OECD, hogy az elismert belföldi kiegészítő adó szabályai jogosítanak-e úgynevezett "safe harbour" mentességre.

Magyarország belföldi kiegészítő adóra vonatkozó szabályai megfeleltek az eljárás során támasztott elvárásoknak, és hazánk az IIR adó tekintetében is elismert minősítést kapott

- hangsúlyozták. Ezáltal nemzetközi megerősítést kapott, hogy a magyar adórendszer továbbra is megfelel a nemzetközi sztenderdeknek, így Európa egyik legversenyképesebb, vállalkozásbarát adókörnyezetének köszönhetően továbbra is megéri Magyarországon vállalkozni - emelték ki. Az elismert minősítés minden esetben az adott szabály bevezetésének időpontjától érvényes, így Magyarország esetében az elismert minősítés a minimumadó szabályok bevezetésére visszamenőleg, azaz 2023. december 31-étől érvényes.

Az elismert minősítés előnye, hogy az OECD által közzétett listán szereplő szabályokat valamennyi más országnak is megfelelőnek kell tekintenie. Azaz, ha a vállalatcsoport Magyarországon elismert belföldi kiegészítő adó formájában megfizeti a magyar operációra számított kiegészítő adó összegét, akkor a vállalatcsoport más országai nem szedhetnek be további adót - írták. Kifejtették, hogy az IIR adó vonatkozásában az elismert minősítés azt eredményezi, hogy ha egy hazai végső anyavállalat Magyarországon megfizeti az elismert belföldi kiegészítő adót nem fizető, 15 százalék alatti adóterhelésű külföldi leányvállalatok után az IIR adó teljes összegét, akkor más ország már nem szedhet be kiegészítő adót.

Tehát a magyar adórendszer nem enged teret annak, hogy a magyar államnak járó adót más országok gyűjtsék be, a magyar adórendszer a magyarok érdekeit szolgálja

- fogalmaztak. Az OECD azt is kimondta, hogy a magyar elismert belföldi kiegészítő adó "safe harbour" mentességre jogosít, ez az érintett vállalatcsoportoknak jelentős adminisztratív könnyítést is jelent, mert ha egy magyar leányvállalat esetében kiszámítják az elismert belföldi kiegészítő adót, akkor azt más országban nem lehet újraszámítani. A Magyarországon beszedett adót el kell fogadni és az anyavállalat országában mentesíteni kell a magyar leányvállalatokat az ottani kiegészítő adó alól - áll a közleményben.

Címlapi képünk illusztráció!