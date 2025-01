Korlátoznák a felszállás előtti reptéri alkoholfogyasztást

A Ryanair azt kéri az európai hatóságoktól, vezessenek be a kontinens légi kikötőire egy általános korlátozó szabályt, melynek értelmében az utasok a repülőtereken a fedélzetre lépés előtt legfeljebb kettő alkoholtartalmú italt fogyaszthatnak. Az ok: az egyre több, a fedélzeten részegsége okán botrányosan viselkedő utas miatt megnőtt a járatkésések száma, sőt, arra is volt már példa, hogy egy levegőben lévő gépet másik városba kellett átirányítani. Mindez jelentős költséget jelent a diszkont cégnek.

Képünk illusztráció

Fotó: Photononstop via AFP / Philippe Turpin / Photononstop

A vállalat közleménye alapján a Guardian arról is ír, hogy a légitársaságok jelenleg is élhetnek azzal a jogukkal, hogy megtagadják a beszállást a láthatóan ittas, önkontroll nélküli utasoktól. A cég azonban a probléma kezelésében nagyobb részt adna a repülőtereknek.

A cég szerint az utasok beszállás előtti alkoholfogyasztása könnyen nyomon követhető, mivel szerintük a beszállókártya leolvasásával technikai értelemben viszonylag egyszerűen lehetne követni az utasonkénti limit betartását. Szerintük a korlátozásra azért is szükség van, hogy minden utas számára biztosítható legyen a biztonságos repülős utazás élménye Európa-szerte.

A Ryanair szerint javaslatuk megoldást jelenthet arra is, hogy amikor járatkésések lépnek fel, az utasok egy része lényegében a várakozás perceit alkoholfogyasztással tölti.

Hozzátették: a probléma jellemzően nem azokkal az utasokkal van, akik csak a fedélzeten fogyasztanak alkoholt, hanem azokkal, akik alkoholos befolyásoltság alatt szállnak fel a fedélzetre.

A Ryanair az alkoholos utasok problémájának súlyát azzal is érzékeltetni kívánja, hogy komoly összeget, 15.000 fontot (kb. 7,6 millió forint) követel az egyik utastól, akinek botrányos viselkedése miatt tavaly áprilisban egy Dublinból Lanzarote irányába tartó járatukat Portóba kellett átirányítani.

A cég beperelte a nyilvánosan meg nem nevezett utast. Az eljárásban azzal érvelnek, hogy a cégnek 7.000 eurójába került a 160 utasnak és a személyzet tagjainak hotelfoglalása, melyre az átirányítás miatt volt szükség. Emellett 2.500 euró reptéri költségük keletkezett, és további 1800 eurót fordítottak arra, hogy új személyzettel repüljenek tovább, tekintettel arra, hogy a repülőgépeken dolgozóknál előírások korlátozzák a levegőben tölthető órák számát.