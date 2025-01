Az atom és megújulók a nyerő páros

Záródik a nukleáris üzemanyagciklus

2024-ben Oroszországban, a Belojarszki Atomerőmű BN-800 típusú gyorsneutronos reaktorában már több mint 1 éven kizárólag kevert, urán-plutónium, MOX-üzemanyagot használnak. A nukleáris iparban hagyományosan használt dúsított urántól eltérően a MOX-üzemanyag plutónium-oxidot tartalmaz, amit a hagyományos nyomottvizes VVER típusú reaktorokból származó kiégett üzemanyag feldolgozásával nyernek, azaz kinyerik a még használható izotópokat.

A BN-800 típusú gyorsneutronos reaktor – a jövő technológiája

A gyorsneutronos egység további előnye az is, hogy a kiégett üzemanyagból kinyert hosszú felezési idejű másodlagos izotópokat (például amerícium, neptúnium) is fel lehet használni, ami azt jelenti, hogy ily módon nagyon nagy mértékben csökkenthető a nagy aktivitású radioaktív hulladék mennyisége és egyben a biztonságos tárolás időtartama is. Tavaly nyáron a BN-800 típusú reaktorba az üzemanyagátrakás során már három ilyen, másodlagos izotópókat is tartalmazó üzemanyag-kazettát is elhelyeztek tesztelés céljából.

Folyamatban van a BN-1200 típusú gyorsneutronos egység építésének előkészítése is. Ez lesz az úgynevezett kétkomponensű atomenergetika zászlóshajója, miután sorozatgyártást – és adott esetben – exportot is tervez a Roszatom.

Oroszországban, a nyugat-szibériai Szeverszkben már épül az ólomhűtésű BRESZT-OD–300 gyorsneutronos, negyedik generációs egység, amelyhez az adott telephelyen a kiégett üzemanyagot feldolgozó üzem és üzemanyaggyár is kapcsolódik. A létesítmények kivitelezése a terveknek megfelelően halad. A globális atomipar hosszú távú jövőképe szempontjából különleges és fontos hír, hogy december 25-én legyártották az első, új generációs és egyedülálló nitrid urán-plutónium üzemanyag-kazettákat. A tervek szerint az ólomhűtésű blokk már 2026-ban megkezdheti a működését. Ezért a világon elsőként ezen az orosz telephelyen fog megvalósulni a zárt nukleáris üzemanyagciklus.