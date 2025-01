Az ország több pontján is épülnek autóutak, de ezeknek a beruházásoknak a zöme csak a következő években fejeződik be. De már az idei év elején is átadnak egy autóútszakaszt: az M44-es utolsó szakaszának megépítésével Békéscsaba és régiója lesz bekötve a hazai gyorsforgalmi hálózatba. Az idei év egy másik fontos esemény miatt is mérföldkőnek tekinthető: ősszel elindul az M1-es autópálya bővítése. Összegyűjtöttük, hogy milyen autóút-fejlesztések vannak folyamatban jelenleg, illetve melyek indulhatnak el a közeljövőben.

A 2018 és 2022 közötti időszakban épült meg az M44-es legnagyobb része, az M4-es több szakasza, az M25-ös, az M30-as, a 67-es vagy az M85-ös Sopronig. Ennek az autópálya építési boomnak is köszönhető, hogy Magyarország mára több gyorsforgalmi úttal rendelkezik, mint Ausztria. Ezt az Eurostat 2021-es adatai is alátámasztják: amíg nyugati szomszédunknál 1749 kilométer autópálya szolgálja az autósok kényelmét, addig hazánkban 1850 kilométeren épült ki gyorsforgalmi út. A Világgazdaság összefoglalója szerint tavaly az M6-os autópálya hiányzó szakasza mellett az M44-es egy újabb szakaszát és az M85-ös soproni alagútpárját vehették birtokba az autóval közlekedők. Az M6-os autópálya esetében a horvát oldalon a tervek szerint idén tavasszal fejeződhetnek be a munkálatok, így Budapesttől egészen a bosnyák határig 300 km egybefüggő közlekedési kapcsolat jön létre a páneurópai folyosó, a VC korridor részeként. Az alábbiakban sorra vesszük a most zajló és a közeljövőben elkezdődő magyarországi gyorsforgalmiút-beruházásokat. M44-es Rögtön az év elején pedig egy fontos átadásra kerülhet sor: lezárulhat az M44-es autóút építése. Az M5-ös autópálya és Békéscsabát összekötő gyorsforgalmi utolsó, 32,2 km-es szakaszát az M5-ös kecskeméti csomópontja és Szentkirály között a kivitelező februárban átadhatja a forgalomnak. Ezzel egy nagyon régi álom válhat valóra: a Viharsaroknek nevezett régió is több évtizedes elszigeteltség után végre bekapcsolódhat a hazai gyorsforgalmi hálózatba. Eddig az M44-es autóútból 93,3 km épült meg, ám a tervek készülnek a folytatásra, és az M44-est elvezetik a román határig. M4-es Javában zajlik az M4-es autóút építése Törökszentmiklós és Kisújszállás között, ahol a legutóbbi hírek szerint már teljes szakaszon megkezdődött az aszfaltozás. A gyorsforgalmiból eddig 118 kilométer áll az autósok rendelkezésére, és a mostani beruházással további 34,29 kilométeren mentesülhet a korábban halálútként számon tartott 4-es főút forgalma. A 133,9, milliárdból megvalósuló projekt 2026 közepén fejeződhet be.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán / MTI/Máthé Zoltán M49-es Az M49-es autót összesen 45 kilométer hosszon teremt új közlekedési kapcsolatot Nyíregyháza és a román határ, illetve Szatmárnémeti között, itt 2023 elején indultak el a munkálatok. A beruházás két részletben zajlik, a nagyobb 28,15 kilométeres Ököritófülpösig tartó szakaszon kezdődött el elsőként, ennek befejezését az építési és közlekedési minisztérium 2026 őszére ígéri, míg a második kisebb, 17,6 km-es etap tavaly indult el a kivitelezés. A befejezés 2027-re várható. M1-es A Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az állammal kötött koncessziós szerződés alapján 2034-ig 279 km új gyorsforgalmi utat épít, 299 km-en pedig bővítik a már meglévő hálózatot. Ennek első lépcsője veszi kezdetét 2025 őszén: elindul az M1-es autópálya kétszer három sávra történő bővítése az M0-s autóút és Győr Concó pihenőhely között. A munkálatok négy évig tartanak. A fejlesztés-sorozat ezzel viszont nem ér véget: az M1-es beruházással párhuzamosan, várhatóan 2027-ban az M7 bővítése és az M200-as is elstartolhat. M100-as A legnagyobb talán az idei építkezések között az M100-as auótóút építése, ami az M0-és nyugati körgyűrűjének egyik alternatívája lehet a későbbiekben. Menczer Tamás, a térség országgyűlési képviselője egy Facebook posztban nemrégiben azt közölte, hogy hamarosan konkrét lépések várhatóak az autóút megépítésében: az M100-as autóút – amely már építési engedéllyel rendelkezik – kivitelezésére még az idén feltételes közbeszerzési eljárást írnak ki.

