Belülről is megújulhat az Országház

Egy évtizede ért véget a Országház homlokzatának felújítása, 2023 végén bontották el az állványokat a törvényhozásnak otthont adó, 1885 és 1904 között kialakított épület körül. Most arról érkezett hír, hogy a világszerte ismert Parlament 8-10 évesre tervezett lefutási idejű belső felújítására is készülnek a Kossuth tér és környékén számos kormányzati műemléképület felújítását is koordináló Steindl Imre Program keretében. Erről Wachsler Tamás, a program vezetője nyilatkozott az InfoRádiónak.

Kifejtette:

elrajtol az Országház felújításának előkészítő szakasza, amelyben a tervezésen kívül rengeteg különféle feltárás, vizsgálat kezdődik, hogy felmérjék az épület tényleges állapotát.

Van még egy mintázásnak nevezett folyamat is, amikor egy sor díszítő elemnek elkészítik a modelljét, hogy eldönthessék, felhasználható lesz-e az újjáépítéskor. Mintegy két év alatt

el kell készíteni az Országház építéstörténeti, tudományos dokumentációját,

össze kell állítani egy értékleltárt

és el kell végezni számos elemzést.

Ezt követően írják majd ki a tervezői tendert, ekkor az újjáépítők ismerni fogják már a részletes műszaki tartalmat, illetve a kivitelezés lehetséges árát is, melyről a végső szót majd a kormány mondja ki. Ekkorra összeáll egy költségvetés, amit ismét kormánydöntéssel kell majd elfogadni, ezt követően kezdődhet majd el a kivitelezők kiválasztása - hivatkozik a programvezető által elmondottakra a Magyar Építők.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A felújítás céljai között szerepel a hatalmas épület energiahatékonyságának növelése, ugyanis a rendszer alapötlete 130 éves, és gyakorlatilag 120 éve, megszakítás nélkül működik. De például az Országházban egyáltalán nincs megoldva a hűtés sem, csak helyi megoldások léteznek.

Szintén szükséges a teljes cső- és vezetékhálózat cseréje, modernizálni kell minden fal mögött található szerelvényt. Helyreállítják az Országház eredeti térstruktúráját, ugyanis például a kevésbé látványos helyeken számos utólagos elfalazás, leválasztás létezik, amiket szeretnének megszüntetni.

Maga a felújítás kivitelezésének mintegy 4 évesre tervezett időszaka alatt várhatóan az Agrárminisztérium épületében fognak ülésezni a képviselők.

A beruházás egyik eleme továbbá az, hogy Munkácsy Mihály híres, 13,5 méter hosszú és 4,5 méter széles olajfestménye, a Honfoglalás kikerül az Országházból. A festményt jelenleg a Szépművészeti Múzeumban lehet megtekinteni, de idővel visszakerül a parlament Munkácsy-termébe, ahol viszont nem láthatja a közönség.