Kiderült, mi forog kockán Ben Affleck és Jennifer Lopez válásánál

2024 egyik legmeghökkentőbb híre volt a szupersztárok világából, hogy Ben Affleck és Jennifer Lopez a házasságuk felbontása mellett döntöttek. Miként az Origo a válásuk kapcsán felidézte, Jennifer Lopez és Ben Affleck először még 2002-ben kezdtek el randizni. Kapcsolatuk olyannyira komoly volt, hogy Affleck el is jegyezte az énekesnőt, azonban 2004-ben felbontották ezt és szakítottak. 17 évvel később, 2021-ben azonban ismét egymásra találtak, 2022-ben pedig titokban egy Las Vegas-i kápolnában házasodtak össze. Az énekesnő és a színész kapcsolata azonban másodszorra sem sikerült, ugyanis két év után, 2024 augusztusában Lopez beadta a válókeresetet.

Affleck és Lopez egyi közös fotója egyik közösségi oldalukról - itt még tartott boldogságuk

Fotó: Instagram.com/benniferxarchives

A sztárpár tagjai ugyanakkor ismerőseik szerint ennek ellenére jó, sőt, közvetlen viszonyban maradtak egymással, noha a romantikus elköteleződés véget ért közöttük. Házasságuk felbontása kapcsán azonban az is kérdés, hogyan rendezik el pénzügyeiket. Ezen belül Ben Afflecknek és Jennifer Lopeznek határoznia kell arról is, mi lesz közösen vásárolt luxusingatlanuk sorsa, ha végre vevőre talál, de különösen akkor kell döntést hozniuk, ha nem akad rá új tulajdonos.

A Kaliforniában, Beverly Hillsben található hatalmas, Crestview Manor néven ismert ingatlan a házaspár még 2023-ban szerezte meg 60 millió dollárért. A 12 hálószobás, 24 fürdőszobás, 12 beállóhelyes garázzsal, valamint saját felvonóval is rendelkező luxusházat gyakran a környék "koronaékszerének" nevezik. A birtokon, amelyen áll, megtalálható egy kisebb vendégház is, emellett a luxusépületen belül számos sportolási lehetőség is rendelkezésre áll, a tulajdonos többek között kosármeccseket is játszhat otthonában barátaival, családjával.

Az ingatlan tavaly nyár óta piacon van, 68 millió dollárért kínálják, de egyelőre nincs rá vevő.

Ahogy a Quartz megjegyzi, a környék ingatlanpiacát jól ismerő, s gyakran hollywoodi hírességek ingatlanügyeivel foglalkozó ügynökségek már az ingatlan eladói listára kerülésekor azt gyanították, hogy a pár kapcsolata tönkrement. A házat vélhetően korábban, válásuk nyilvános bejelentése előtt ezért nem is hirdette meg Lopez és Affleck, hiszen azzal ezt a feltételezést erősítették volna.