Újabb helyeken lehet SZÉP-kártyával fizetni

2025. január 1-től már lakásfelújításra is fel lehet használni a SZÉP-kártyán lévő egyenleg felét, vagyis bútoráruházakban, barkácsboltokban, építőanyagot, szőnyeget, egyes iparcikkeket árusító üzletekben is vásárolhatnak ebből a kedvezményes juttatásból a munkavállalók. Az OTP és az MBH Bank már tavaly karácsony előtt elindította a szerződéskötési lehetőséget az új lehetőségben érintett kereskedők számára, és a K&H-hoz is folyamatosan érkeznek be az új szerződések január 1-től.

Az elfogadóhelyek között van már több ismert barkács- és bútoráruház, a lista pedig folyamatosan bővül.

A nagyok közül az OBI-ban, a Diegónál és az RS Bútor üzleteiben már lehet fizetni a SZÉP-kártyával - derül ki a Bank360.hu összeállításából. Azok, akik felmennek a SZÉP Kártya kibocsátó bankok oldalára, az elfogadóhelyek között szép számmal találnak több kisebb kereskedőt is vidéken és a fővárosban egyaránt. Az OTP-vel például január első hetére már csaknem 50 kereskedő szerződött kártyaelfogadásra ilyen termékek vásárlásához.

A jogszabály szerint a 2025. január 1-jén fennálló egyenleg 50 százalékát továbbá az idén ezen felül beérkező juttatások felét használhatják fel a SZÉP-kártya-birtokosok lakásfelújításra. Felújítási munkákra nem lehet használni a kártyán lévő pénzt, viszont nagyon tág határok között lehet belőle termékeket vásárolni. Így valójában nem is kell lakásfelújításba fogni, ha valaki erre akarja költeni az így kapott juttatását, elég, ha valamilyen új dolgot vesz a lakásába. A jogszabály felsorolása alapján az alábbi kereskedelmi tevékenységeket folytató boltok fogadhatnak el SZÉP-kártyát 2025-ben ilyen célra: