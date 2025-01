Csecsemők, akik milliókat keresnek havonta

Egy brit édesanya, Paris Gough, nem mindennapi történetével hívta fel magára a figyelmet a közösségi médiában. Két kisfia, a mindössze hat hónapos Hunter és az egyéves Romeo már most komoly összegeket keresnek gyerekmodellként.

A család TikTok-videói vírusként terjednek, ahol az édesanya részletezi, milyen bevételeket hoztak össze a fiúk az elmúlt hónapokban.

Hunter, aki már egy hónapos kora óta modellkedik, szeptemberben például közel 45 ezer dollárt (18 millió forint) keresett halloween-fotózásokkal. Az elmúlt hat hónap alatt összesen 108 ezer dollárra (43,6 millió forint) rúgtak a bevételei – ez több, mint amit egy befektetési banki elemző keres évente az Egyesült Államokban.

Az édesanya elárulta, hogy a gyerekek bevételei egy megtakarítási számlára kerülnek, amelyhez csak 18 éves korukban férhetnek hozzá.

A kommentelők egy része elismerően nyilatkozott a gyerekek sikereiről, míg mások arról érdeklődtek, hogyan vághatnának bele saját gyerekeikkel a modellkedésbe. Gough szerint a siker kulcsa a megfelelő portfólió elkészítése és az ügynökségekkel való kapcsolatfelvétel. A család modellkarrierje nem új keletű, mivel az anya maga is dolgozott olyan neves márkáknak, mint a H&M, és négyéves fia, Saint is kipróbálta magát a szakmában. Bár sokan dicsérik a gyerekmodellek által elért eredményeket, Gough hangsúlyozza, hogy ez az életmód nem mindenkinek való - írja a New York Post.

Ha nem akarod ezt csinálni, ne tedd a gyereked kedvéért, de ne ítélj el másokat, akik így döntenek

– nyilatkozta.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, pánikba estek a netes tartalomkészítők a TikTok betiltása miatt. Megpróbálják átterelni a követőiket az Instagram és a YouTube felületeire.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy gyerekek haláláért bírságolták meg a TikTokot, ugyanis vegyi anyagok elfogyasztásával vagy belégzésével kapcsolatos kihívások terjedtek rajta.

Írtunk arról is, hogy élő adásban tört be a bankba egy albán férfi. Állítása szerint annyira részeg volt, hogy nem is emlékszik az esetre.