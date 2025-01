Ma nukleáris reneszánsz bontakozik ki, hiszen az Európai Unióban is egyre több ország látja be, hogy az atomenergia és a megújuló energiaforrások jelentik a közös megoldást az ellátásbiztonság és a megfizethető áron rendelkezésre álló energiamix kialakításához. Ennek az ipari energiatárolás rövid távú megoldása érdekében részét képezik a szivattyús-tározós erőművek, illetve rendszerszabályozási céllal a gázüzemű erőművek is. Magyarország ezen az úton halad a Paks II. Atomerőmű, a Paksi Atomerőmű további üzemidő-hosszabbításával és a folyamatosan növekvő naperőművi kapacitásoknak köszönhetően. A fentiek miatt nem kérdés, hogy globálisan – így Európában is – a jövőben egyre nagyobb szerepet fognak kapni az atomerőművek.