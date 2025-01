Ezekben a városokban lehet a legolcsóbban sört inni

Az egyik legnépszerűbb alkoholos ital a sör, amit szinte minden európai városban meg lehet kapni. Nem is véletlen, hiszen nincs is annál jobb, mikor egy sör társaságában élvezzük a barátainkkal való közös estét vagy akár egy külföldi városban eltöltött hosszú hétvégét. Azonban nem mindegy, hogy a sörkóstolásra melyik európai városra esik a választásunk, ugyanis az ital ára városról városra változik. Ezért most megmutatjuk, hol lehet kapni a legolcsóbb sört!

Az Európai városokban legtöbb helyen alacsony áron lehet hozzájutni a sörhöz, de mégis vannak olyan helyek, ahol még kevesebb pénzt kell kifizetnünk azért, hogy sört igyunk. A listát Minszk vezeti a maga 1,05 eurós sörével, ami mást sem jelent, mint azt, hogy összesen 432 forintba kerül ott egy korsó sör. A belarusz várost pedig szorosan követi Moldova, ahol szintén jócskán az átlagár alatt ihatunk alkoholt, ugyanis ott 1,29 eurót kell érte fizetni, tehát 530 forintot. Ráadásul két sör között pedig bőven akad látnivaló Moldovában, ilyen például a kisinyovi Krisztus Születése székesegyház. Az első két helyezettet szinte holtversenyben követi a harmadik, negyedik és ötödik szereplője. Az azerbajdzsáni Bakuban, illetve a grúziai Tbilisziben, valamint Örményország fővárosában, Jerevánban 1,35 és 1,83 euró között kapható egy korsó sör. Az utóbbi helyek ugyan távol vannak azoktól a városoktól, ahol tombol a tömegturizmus, a hatodik helyen lévő Szófia viszont már közelít a népszerű városok felé, ahol egy korsó sör 1,93 euró (794 forint). Fotó: AFP/Daniel Leal Az észak-macedóniai Szkopjéban pedig az átlagár éppen annyi, mint a bolgár fővárosban, az apró országot pedig gyakran említik a Balkán még felfedezetlen gyöngyszemeként. A koszovói Pristina, valamint Bosznia-Hercegovina fővárosa, Szarajevó áll a lista nyolcadik és kilencedik helyén, előbbiben 1,99, utóbbiban 2,04 euró (839 forint) egy sör. A tizedik helyet a cseh főváros birtokolja. Prága Közép-Kelet-Európa egyik legnépszerűbb úti célja, ahol egy korsó sör két euró körül kapható. - írja az EuroNews. Mint ahogy azt korábban megírtuk, a sör egyidős az emberiség történetével. Ez a legrégebbi és legelterjedtebb alkoholos ital a világon, valamint a harmadik legnépszerűbb ital a víz és a tea után. Az egyéb alkoholos italokkal ellentétben a sör a stresszoldáson kívül messze túlmutató egészségügyi előnyökkel is rendelkezik, persze csak akkor, ha mértékletesen fogyasztjuk.





