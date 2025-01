Óriási bejelentést tett egy magyar kutya nevét viselő kanadai vállalat

Nagy bejelentéssel indítja az évet a kanadai vállalat, a magyar kutyafajta nevét viselő Vizsla Silver: a korábban számítottnál is nagyobb mennyiségű értékes ásványkincs van a vállalat legfontosabb bányászati projektjének számító Panuco-területen, Sinaloa államban, Mexikóban.

A Panuco egy kezdeti fázisában lévő ezüst-arany kitermelési projekt, melynek területén a keresett nemesfémek mellett cinket tartalmazó ásványok is megtalálhatók. A vállalat most kiadott frissítése szerint a korábban számítotthoz képest 43 százalékkal nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre ott értékes ásványok és ércek.

Ha ennek összesített mértékét ezüst egyenértékben adjuk (ez egy fémiparban használt függvény az egy lelőhelyen lévő ásványkincsek mennyiségének meghatározására, amelyben az aranyat és esetleg más fémeket ezüstre "váltanak" matematikailag), akkor a frissített adatok szerint 222,4 millió uncia található az értékes kincsekből a területen.

Ráadásul a lelőhely igen jó minőségű, mert az ezüstöt tonnánként átlagosan 307 gramm, az aranyat tonnánként átlagosan 2,49 gramm mennyiségben tartalmazza.

A vállalat által kiadott közlemény szerint a most közzétett számításukban az ásványkincstartalék értékének 91 százaléka nemesfémekből, azaz elsősorban ezüstből és aranyból származik. Ezen belül az ezüst értékét 56 százalékra számítottak.

A mexikói területen a vállalat közel 11 éven át üzemelő, felszín alatti bánya beindítását tervezi.

Kalkulációik szerint az első három évben naponta 3.300 tonna kőzetet dolgoznának fel, majd a bánya működésének negyedik évére elérnék a napi 4.000 tonna feldolgozását. A műveleti költségek megközelítenék az 500 millió dollárt, azaz a 200 milliárd forintot.

A hírre a vállalat részvényei több mint 12 százalékot erősödtek, a vállalat piaci kapitalizációja jelenleg nagyjából 768 millió dollár.

Az arany- és ezüstbányák számának növekedése és a kitermelés intenzitásának fokozása ott lebeg célként a legtöbb bányaipari vállalat előtt. Ennek oka, hogy a világ a korábbiaknál is erőteljesebb igényt támaszt a nemesfém iránt. Az Origo is beszámolt arról, hogy az országok jegybankjainak egy része az elmúlt időszakban intenzíven növelte nemesfém-tartalékait, többek között nőtt a magyarországi aranytartalék nagysága is.