A lakásában rendez flipper-bajnokságot egy amerikai nő

Egy pultos rendezi meg New York első flipper állami bajnokságát a saját lakásában. Kaite Martin, a 34 éves bartender és jelenlegi NYC női flipper bajnok, a saját lakását egy flipper gépekkel teli területté alakította át.

A hagyományos tárgyak mellett, mint például a kanapé vagy az ágy, a nő 16 vintage és modern flipper gépet zsúfolt a térbe, amelyek összesen 100 000 dollárt (kb. 40 millió forint) érnek.

Martin gyűjteménye tartalmaz klasszikus témájú játékokat is, mint a „Star Trek: The Next Generation”, a „Robocop” és a „The Walking Dead”, valamint egy fél évszázados, nemrégiben 1 800 dollárért beszerzett, intergalaktikus témájú gépet. A flipper iránti szenvedélye 12 évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy flipper bárban dolgozott.

Kezdetben nem vette komolyan a játékot, de miután megtanulta annak stratégiai elemeit, a megszállottjává vált.

A versenyek rendezése nem új dolog Martin számára, aki az évek során 10 eseményt szervezett már. A napokban két jelentős versenyt rendez: az International Flipper Pinball Association állami bajnokságát, illetve női állami bajnokságot. A résztvevők több mint 1 000 dollár (kb. 400 ezer forint) értékű nyereményekért versenyeznek, és a győztesek a márciusi nemzeti bajnokságra juthatnak ki.

A versenyzőknek különböző időszakok játékgépein kell helytállniuk: a kifinomult modern modellektől a 90-es évek „aranykor” játékain át az egyszerűbb 70-es évekbeli klasszikusokig.

A helyi flipperrajongó közösség, amely körülbelül 300 lelkes tagból áll, rendkívül boldog, hogy ez a hely üzemel. Az állami bajnok, a 34 éves Greg Poverelli hálás a különleges légkörért, amely a lakásban való játékot jellemzi.

Bár szűkös a tér, mindenki kényelmesen érzi magát. Sokkal inkább közösségi élmény, mint sokan gondolják.

– mondta.

A versenyek rendezése mellett Martin a világ női flipper ligájának, a Belles and Chimes New York-i helyi csoportjának vezetője. A találkozóik gyakran barátságos versenyekkel, közös étkezésekkel és remek hangulatban zajlanak.

Annak ellenére, hogy a játék népszerűsége nő, Martin hangsúlyozza, hogy a flipper továbbra is egy fizikán alapuló szórakozás, amely a gyors akciók helyett a precizitást és a stratégiát jutalmazza.

Miután a verseny véget ér, tervezi, hogy a gyűjteményét 12 vagy 13 gépre csökkenteni, hogy elegendő helyet biztosítson az alapvető dolgok tárolásának, mint például a WC-papír.