Életveszélyesek is lehetnek a már Magyarországon is keresett fogyási csodaszerek

Túlzás nélkül az utóbbi évek egyik legfelkapottabb slágertermékei lettek a fogyást segítő készítmények: injekcióktól és tablettáktól várják sokan, hogy azok felgyorsítsák súlyfölöslegük csökkenését, akár úgy, hogy előtte megteszik az erőteljes lépéseket az alapvetőbbnek számító életmódváltás irányába, akár úgy, hogy megpróbálják maguknak "megspórolni" ezt. Pedig a most népszerűvé vált súlycsökkentő gyógyszerészeti készítmények nem csodaszerek, sőt, legjobb esetben is csak "a fogyást támogató" szerek, egy részük pedig eredetileg egészen más – gyógykezeléshez kapcsolódó – célból készült. A szakemberek pedig nem győzik ismételni: még ha készítményenként eltérő is a helyzet, általánosságban véve rendkívül keveset tudunk ezeknek a készítményeknek a rövid illetve hosszabb távú, szervezetre gyakorolt hatásairól.

Képünk illusztráció

Fotó: NurPhoto via AFP

Hiánycikk lett az egyik "csodaszer", már nem csak a sztárok vásárolják

Fogyni kívánónak ajánlott készítményekből eddig is széles körben állt rendelkezésre a piacon, ám ezekre a készítményekre elsősorban az utóbbi években elképesztő ismertségre szert tevő, gyakran "fogyókúrás injekcióknak" hívott termékek irányították a figyelmet – noha azokat eredetileg cukorbetegeknek szánták. A priorizálás vagy a teljesség (és legfőképp: az olvasónak ajánlás) szándéka nélkül említhető ebben a körben a szemaglutid nevű hatóanyagra épülő Ozempic, és az ennek súlycsökkentő hatásai után, túlsúly kezelésére kifejlesztett Wegovy. Sokan hallottak a gyógyszer formájában is kapható Rybelusról. Injekcióként érhető el a Saxenda, mely liraglutid hatóanyagával az éhségérzet szabályozásával segíti elő a fogyást, és már 2023-ban felmerült annak lehetősége, hogy az Egészségügyi Világszervezet (a WHO), felveszi az alapvető gyógyszerek listájára.

Sok túlsúlyos ezektől a készítményektől várja problémájára a megoldást, de azok nem helyettesítik a megfelelő életmódot és étkezést (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A készítmények eddigi karrierútja – megint csak a tendenciát kívánjuk érzékeltetni – viszonylag széles körben ismert: sok hollywoodi sztár is ezek közül választ, hogy segítsen megőrizni alakját. S ahogy megírtuk, a hazai sztárvilágban is megjelent a fogyást segítő készítmények alkalmazásának gyakorlata – amit olykor egyes hírességek az edzőteremben magukról készített fotókkal vagy salátástálak fölött pózolva próbálnak elfedni.