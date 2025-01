Földrengés Japánban: több ezer ember meghalt, százezrek vesztették el az otthonukat

Napra pontosan 30 évvel ezelőtt hatalmas földrengés rázta meg Kóbe térségét. Nem ez volt az egyetlen földrengés Japánban, de ebben halt meg a legtöbb ember, több mint 6000.

Brutális földrengés Japánban, ezrek haltak meg 1995-ben

Fotó: Corbis via Getty Images/Noboru Hashimoto

Brutális földrengés Japánban

Kóbe városától nagyjából 20 kilométerre, helyi idő szerint 5 óra 46 perckor hatalmas, a Richter-skála szerint 7,3-as erősségű földrengés rázta meg a térséget.

A rengés epicentruma az Avadzsi-sziget északi végénél volt, és nagyjából 20 másodpercig tartott.

A földmozgás erősségétől rengeteg, hagyományosan fából épített ház, épület összedőlt, de a később, acél és vasbeton házak nagy része is lakhatatlanná vált. Voltak olyan házak, amiknek a középső emeleti dőltek össze. Azok a házak, amiket már földrengésbiztosra építettek, többnyire állva maradtak. Ennek ellenére

a földrengésben legalább 6400 ember meghalt, több mint 40 ezren pedig megsebesültek. 240 ezer épület megsemmisült, részben vagy teljesen, emiatt nagyjából 300 ezer ember veszítette el az otthonát.

Fotó: Gamma-Rapho via Getty Images/Kurita Kaku

A másnéven Nagy Hansinnak is nevezett földrengés okozta rengeteg kár a mentést is megnehezítette. Több út is használhatatlan lett, ezért a hatóságok csak nehezebben tudtak eljutni a katasztrófa sújtotta területekre, de ha el is jutottak oda, több település is áram, víz és gáz nélkül maradt, ami nehezítette a tűzoltók feladatát. A rengés Kóbe kikötőjét sem kímélte, a 150 kikötőből 120 teljesen megsemmisült. Korábban a kikötő több millió tonnányi árut fogadott évente.

A városban azóta megemlékezéseket tartanak a katasztrófa évfordulóján. 2015-ben, 20 évvel a földrengés után egy helyi férfi úgy fogalmazott, hogy

neki ott, akkor megállt az idő. A történtek jéggé fagyasztották a szívét, amin már nem segíthet semmi.

A földrengés okozta károk akkor elérték a nagyjából 80 milliárd eurós összeget.

Az ország elhelyezkedése garantálja a katasztrófát

Japánban viszonylag sűrűn fordul elő földrengés, aminek az az oka, hogy az ország a bolygó második legnagyobb hegységrendszere, a Cirkumpacifikus-hegységrendszer peremén van. Ez a Csendes-óceánt öleli körül. A területen ezért gyakoriak a földrengések és a vulkáni aktivitás is.