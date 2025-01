A gazdasági fordulat éve: mutatjuk, hogyan léphetünk előre 2025-ben

– A GDP adatok javulását a lakosság a saját bőrén milyen módon, mikortól érzékelheti? Milyen gazdasági növekedés indulhat be mostantól és 2025-re tarthatóak-e a kormány által jelenleg tervezett teljesítmény eredmények?

– Az áthúzódó hatás miatt kiemelten is fontos az idei kilátások kapcsán, hogy a tavalyi évet a gazdaság növekedéssel zárta, és véget ért a technikai recesszió. Habár a részletes adatok még nem állnak rendelkezésre, azonban az ágazati adatok arra utalnak, hogy a fordulat széles lábakon áll, ez pedig az idei év vonatkozásában is óvatos optimizmusra ad okot. Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is elsősorban a fogyasztás húzhatja a gazdaságot, a továbbra is dinamikus, várhatóan 4-5 százalékos reálbér-növekedés mellett a lakossági állampapírok kamatfizetései, júliustól a családi adókedvezmény emelése, illetve a Munkáshitel elindítása is javítja majd a jövedelmi helyzetet és támogatja a fogyasztást, miközben a lakásfelújítások és a lakáspiac élénkülése is tovább folytatódhat. Ezt pedig a lakosság közvetlenül érzékeli majd. Viszont kis, nyitott gazdaságként erőteljesen függünk a külpiacok alakulásától, a 3 százalék közeli növekedéshez mindenképpen szükség van itt is a pozitív fordulatra.