A genetikai tesztek forradalmasítják a betegségmegelőzést

Az emberi genetikai állomány korai feltérképezése nemcsak a betegségek megelőzésének kulcsa, hanem az egészségügyi rendszer fenntarthatóságának záloga is. A genetikai tesztek alkalmazása akár 40 százalékkal is növelheti bizonyos betegségek korai felismerésének esélyét. Szakértők szerint a magyar háziorvosi rendszer preventív mozgásterének növelésével évente akár 25-30 ezer haláleset is megelőzhetővé válhat.

Az elmúlt években jelentős áttörés következett be a magyar egészségügyben a preventív medicina területén, különös tekintettel a genetikai tesztek szélesebb körű elérhetőségére. A genetikai tesztelés a prevenció következő szintjét jelenti: ezeket a vizsgálatokat elegendő egyszer elvégezni az ember élete során, hiszen a genetikai állományunk nem változik. A szakértők szerint a következő évtizedben az egészségügyi ellátás súlypontja a betegségek kezeléséről egyre inkább azok megelőzésére helyeződik át, amiben kulcsszerepet játszanak a korszerű genetikai vizsgálatok. Egészség- vagy betegségügy? A preventív szemlélet térnyerése és a genetikai tesztek elérhetősége paradigmaváltást jelent az egészségügyben – mondta a Világgazdaságnak Győri-Dani Veronika, a Diagnost & Therapy szakértője. Felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában gondot okoz, hogy betegségfókuszú az ellátás, tulajdonképpen amit egészségügynek hívunk, az valójában betegségügy. A genetikai információk birtokában viszont már azelőtt azonosíthatjuk a kockázati tényezőket, és megtehetjük a szükséges lépéseket, hogy a betegség kialakulna. Túl az egyén életminőségének javításán, ez jelentősen csökkenti az egészségügyi rendszer terhelését is – tette hozzá az orvos. A legfrissebb statisztikák szerint a genetikai tesztek alkalmazása akár 40 százalékkal is növelheti bizonyos betegségek korai felismerésének esélyét. A magyar háziorvosi rendszerben a preventív szolgáltatások fejlesztésének jelentősége kiemelkedő, szakértői becslések szerint a háziorvosok hatékonyabb preventív tevékenységei révén az Eurostat kutatásai szerint potenciálisan 25-30 ezer haláleset lenne megelőzhető évente. Bár az alapellátás szintjén még mindig vannak fejlesztendő területek, a genetikai vizsgálatok szélesebb körű alkalmazása jelentős előrelépést hozhat. A genetikai teszteké a jövő A klinikán bevezetett átfogó genetikai szűrőprogram, amely elsőként teszi elérhetővé Magyarországon a Fagron Genomics legújabb generációs genetikai tesztjeit, lehetővé teszi, hogy személyre szabott prevenciós stratégiákat dolgozzunk ki pácienseink számára – magyarázta lapunknak Győri-Dani. Például ha valakinél magasabb genetikai kockázatot azonosítanak bizonyos anyagcserét érintő megbetegedésekre, gyakoribb szűrővizsgálatokat javasolhatnak, vagy speciális életmódbeli ajánlásokat fogalmazhatnak meg.

Fotó: Shutterstock

anyagcserezavarok előrejelzése

gyógyszerérzékenység meghatározása

életmóddal összefüggő betegségek prevenciója A hazai egészségügyi szakértők becslése szerint 2030-ra a magyar lakosság mintegy 30 százaléka részt vehet valamilyen genetikai szűrővizsgálaton. Ez egy olyan befektetés az egészségbe, amely hosszú távon többszörösen megtérül – hangsúlyozta az orvos. A korai felismerés és megelőzés nem csak emberi életeket ment, de jelentősen csökkenti az egészségügyi ellátórendszer költségeit is. Miért fontos a longevity? A longevity az orvostudomány és az egészségmegőrzés azon területe, amely az emberi élet meghosszabbítására és az életminőség javítására összpontosít. Nem csupán az élettartam növelése a cél, hanem annak biztosítása is, hogy az évek egészségesen, aktívan és vitalitással teljenek. A longevity megközelítésében kiemelt szerepet kapnak az öregedési folyamatok megértését célzó kutatások, valamint az olyan preventív és életmódalapú stratégiák, amelyek lassítják az öregedés negatív hatásait.

Az új technológiák, például a genetikai tesztek

és a regeneratív orvoslás lehetőséget kínálnak a szervezet regenerációs képességének fokozására. A longevity szemlélet hangsúlyozza az egészségmegőrzés fontosságát az élet minden szakaszában, és személyre szabott megoldásokat kínál az aktív és egészséges életévek maximalizálására.

