Itt az előrejelzés: a föld alól jön az, ami meghatározza a következő tíz évet

"A geotermikus energia jövője" címmel adta ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tavaly decemberben azt a jelentést, melyben a kitermelési technológiák forradalmi fejlődéséről és ennek a fejleménynek a geotermikus energia árára gyakorolt hatását elemzik szakértőik.

Jöhet a geotermikus energia aranykora?

A New Technology oldalán megjelent a jelentés szemléje, melyben kitérnek rá, hogy az IEA elemzése alapján a geotermikus szektor növekedése akár 1 ezer milliárd dolláros beruházást is magához vonhat a következő évtizedben, miközben az előállítási költségek megawattonként akár 50 dollárra is csökkenhetnek.

Ez felveszi a versenyt a legkorszerűbb atomerőművi, fosszilis eredetű, de akár még olyan megújuló energiaforrások költségeivel is, mint a nap- és szélenergia.

Az izlandi hellisheidi geotermikus erőmű

Fotó: Kevin Krajick/Lamont-Doherty Earth Observatory

Az IEA külön hangsúlyozza, hogy a geotermikus energia fejlődése szorosan építhet az olaj- és gázipar meglévő szakértelmére és technológiai eszköztárára. Az ágazat jelenlegi fúrási technológiái és berendezései segíthetnek a Föld mélyebb rétegeinek elérésében.

A szükséges beruházások akár 80 százaléka olyan kapacitásokat és készségeket igényel, amelyek az olaj- és gáziparból közvetlenül átültethetők

– állítja a riport.

Hosszabb a költségek további mérséklődésével a geotermikus energia a 2050-ig tartó globális villamosenergia-igény növekedésének 15 százalékát is fedezheti.

