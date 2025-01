Rendkívüli kamatot fizet a Gránit Bank új, kombinált betéti terméke

A Gránit Hozampáros betéti konstrukció 2025. január 20-ától a Gránit Bank mobilalkalmazása mellett a Gránit VideóBankon keresztül is elérhető.

A Gránit Bank fiókjának homlokzata a budapesti WestEnd bevásárlóközpontban

Fotó: Gránit Bank

Ezek a feltételei az évi 8 százalékos éves kamatnak

A Gránit Hozampáros betét lekötési ideje 4 hónap, a lekötendő minimum összeg 200.000 forint, a maximum összeg nincs meghatározva. A 8 százalékos éves kamathoz (EBKM: 8 százalék) az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

új pénz lekötése

legalább a betétlekötés összegével megegyező mértékű befektetési jegy állomány növelés legkésőbb a betét lekötésének napjától számított 10 naptári napon belül. Tehát ha valaki 500.000 forintot kötne le, legalább 500.000 forintért szükséges – az applikációban vagy VideóBankon elérhető befektetési alapok befektetési jegyét megvennie.

Mi számít "új pénznek"?

Új forrásnak számít a lekötés napján fennálló összesített záróegyenlegnek és a 2024.12.27-i – viszonyítás napi – összesített záróegyenlegnek a különbözete, amely a bankon kívüli forrásból érkező összegeken felül származhat akár a gránit banki értékpapír számlán tartott állampapír állományra jutó kamatkifizetésből vagy eladásból is. A Gránit Banknál megvásárolt befektetési jegyek és lekötött betétek az adókedvezményeket kínáló TBSZ számlára is helyezhetők. A leköthető új pénz összegét a betétlekötés véglegesítése előtt az applikáció is kiírja.

Ezek közül a befektetési termékek közül lehet választani

Bármely, a Gránit Bank által forgalmazott befektetési alap választható, a letéti őrzési díj a feltételek teljesülése esetén 4 hónapig 0 forint, a minimum összeg itt is 200.000 forint. A futamidő alatt egyedül arra kell figyelni, hogy a betétlekötési időszak alatt nem csökkenhet a befektetési jegy állomány.

A konstrukció a Gránit Bank mobilalkalmazásának segítségével néhány kattintással elérhető.