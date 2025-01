Ha ilyen 50 forintos lapul a pénztárcájában, ön gazdag ember

A különleges érmék között külön említést érdemel a magyar vizsla 2000 Ft-os érme, amellyel a kutyasorozat indult. Ez egy színesfém érme volt, most körülbelül olyan 80 és 120 ezer forint között megy az ára – mondta el a Haon-nak Gyarmati József, hozzátéve, hogy sokan gyűjtik, hiszen a kutyák népszerűek, így nem csak numizmatikusok (éremgyűjtéssel és pénztörténettel foglalkozó szakemberek) érdeklődnek az érme iránt.

Hogy mennyit ér egy érme, az több tényezőtől is függ. Az állapot döntő fontosságú: ha kopott, akkor lényegesen kevesebbet ér, mint egy verdefényes, bankból kikerült példány. Emellett a kereslet-kínálat is meghatározó: ha egy érméből hirtelen több ezer darab kerül elő, akkor az értéke csökken, míg a ritkaságok ára folyamatosan emelkedik. Az is közrejátszik, hogy vannak-e gyűjtők akiknek nagyon kell az érme amit árulsz.

A ritka érmék világában nemrég új hírnévre tett szert egy bizonyos különleges 50 forintos érme. A ritka érmék közé tartozik például az évgyűrű nélküli 50 forintos. Az ilyen 50 forintosok esetében a fatörzsön, amin a sólyom áll, nem láthatóak évgyűrűk – ez teszi őket értékessé, hisz a sima 50 forintoson ez a részlet megtalálható. Ha egy ilyen 50-es kitűnő, gyönyörű állapotban van, akkor tényleg érhet egy pár tízezer forintot is, ha valakinek nagyon kell – magyarázta Gyarmati József.