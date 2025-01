Rejtélyes alagút húzódhat Hollókő alatt, tele kincsekkel

A településen komoly vonzerőt jelent a hollókői vár is, amelyet közvetlenül a tatárjárás után építettek a 13. században. Fél évszázaddal később, 1312-ben került sor a rozgonyi csatára, amelyben Károly Róbert legyőzte az oligarcha Aba Amadé fiainak seregét, és utána Hollókő várát is ostromoltatta.

Ezután került az erősség a Szécsényi család birtokába, majd a Losoncziak tulajdonolták.

Ekkor bukkant fel a legendákban egy titokzatos alagút, amelyet azonban a mai napig sem sikerült megtalálni.

A történet azért nem tűnik igazán hihetőnek, mert hatalmas munkába került volna egy ilyen földalatti járat megépítése. Az ugyanis Hollókőt a gyalog több mint 10 kilométerre lévő Szécsénnyel kötötte állítólag össze - emeli ki a MaxiNews.hu.

Amikor a törökök 1552-ben megostromolták Szécsényt, Árokháti Lőrinc várkapitány az alagúton akart elmenekülni az embereivel. Nem sikerült nekik, talán éppen azért, mert az átjáró sohasem létezett.

De állítólag nemcsak Szécsényre, de a Strahurai várhoz, valamint a Nagylóci Őrtoronyhoz is titkos átjáró vezetett. Azt is rebesgették, hogy az erősséget a 14. század elejéig birtokló Csák Máté kincse is az alagútban van elrejtve.

Fotó: MTI/Komka Péter

Hollókő, egy apró, bájos falu a Bükk-hegység lábánál, az Észak-Magyarországon fekvő Nógrád vármegyében, egész évben lenyűgöző látványt nyújt. Ám amikor a húsvéti ünnepek közelednek, ez a hely egy egészen más dimenzióba repíti a látogatóit.

Ahogy az Origo egy korábbi útleírásában beszámolt róla, a húsvétot minden évben a Hollókői vár környékén rendezett színes programokkal ünneplik.

A látogatók a hagyományőrző locsolkodáson kívül többek között megcsodálhatják a hagyományos hímzett tojásokat, melyek a húsvéti időszak ikonikus díszítéseit képezik.

A tojáshímzés mesterségét generációk őrzik és adják tovább.

Az itt sorra kerülő húsvéti körmenet egy olyan esemény, ami feledhetetlen élményt nyújt mindenkinek. A résztvevők hagyományos ruháikat magukra öltve felvonulnak a falu körül, tradicionális énekeket énekelve; az ünnepi szertartások pedig mélyebb betekintést nyújtanak a húsvéti ünnepeknek a helyi közösség életében betöltött szerepébe.