Hosszabb M1-es földalatti, felhőkarcoló, 5 milliárd euró: mutatjuk a beruházás részleteit!

Komoly állami infrastruktúra fejlesztések valósulnak meg

Az utolsó vételárrész megfizetésének feltétele a megállapodás szerinti, mintegy 800 millió eurónyi állami infrastruktúra fejlesztés megvalósítása.

Ennek keretében

gyalogos- és vasút feletti közúti felüljáró,

vasúti pálya fejlesztés,

az M1-es metró meghosszabbítása,

kerékpárút és gyalogút megépítése, valamint

a vasúti pálya befedése valósulhat meg oly módon, hogy felette egy park kialakítható legyen.

A fejlesztések várható időtartamára tekintettel a szerződés lezárására legkésőbb 2039. március 13. napjáig kerül sor, melyet követően a fejlesztő köteles kifizetni a terület teljes (inflációval növelt) vételárát.

A nemzetközi megállapodásban az Egyesült Arab Emírségek vállalta, hogy legalább 5 milliárd eurónyi beruházást hajt végre az érintett ingatlanokon, létrehozva ezzel egy új, modern városrészt.

Az Eagle Hills által bemutatott elképzelések alapján a terület egyes részein 250 és 500 méter magasságú épületek is elhelyezhetők.

A fejlesztő által közreadott egyik látványkép a területen létesítendő egyik zöldövezetről

Fotó: GB projekt - Eagle Hills Csoport

A fejlesztés során a beruházónak minden hatályos építészeti, biztonsági és környezetvédelmi szabályt be kell tartania, ezt az állam a legszigorúbban fogja ellenőrizni és betartatni. A megállapodás és a városrészfejlesztési projekt is rávilágít arra, hogy Magyarország iránt a bizalom továbbra is töretlen és hazánk egyre vonzóbb befektetési célpontot jelent a külföldi befektetők számára. A Rákosrendezőt érintő beruházás az elkövetkező években új munkahelyeket fog létrehozni, valamint érdemben fog hozzájárulni a gazdasági-, különösen az építőipari teljesítmény erőteljes növekedéséhez – írja az NGM.