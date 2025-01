Árulják Donald Trump volt feleségének a lakását

Ivana Trump, Donald Trump korábbi feleségének New York-i otthona még mindig eladó, több mint két évvel halála után. A Lennox Hill negyedben, Manhattanben található ingatlant először 2022 novemberében hirdették meg, négy hónappal azután, hogy Ivana 73 éves korában tragikus baleset következtében meghalt, amikor lezuhant a lépcsőn. A hatóságok balesetnek minősítették az esetet.

A ház ára kezdetben 26,5 millió dollár volt, azonban az ár azóta jelentősen csökkent 22,5 millió dollárra, majd egy hónappal később eltávolították a hirdetést. Az ingatlant 2024 júniusában újra árulni kezdték, de már csak 19,5 millió dolláros áron.

A lenyűgöző, hat emeletes ingatlanban öt hálószoba és öt fürdőszoba található, melyek luxusberendezésekkel, például kristálycsillárokkal, selyem tapétával és aranyozott kandallóval vannak díszítve.

A lakás egyszemélyes otthonná vált a válása után, alig változott azóta, hogy a '90-es években felújította. A ház minden emeletét egy zárt lift és egy központi, ívelt lépcső köti össze. Versailles-i stílust idéző étkező hatalmas ablakai a belső udvarra néznek.

A tágas fő hálószoba az egész harmadik emeletet elfoglalja. A hálószobából három francia ajtó nyílik a privát, kültéri teraszra. A fürdőszoba rózsaszín onix márvánnyal van borítva, ahova egy dupla mosdót és egy nagy fürdőkádat is beépítettek.

A hálószobával szemben egy iroda található, leopárdmintás bútorokkal és arany díszítésű ónix kandallóval. A fennmaradó emeleteken vendégszobák találhatók, amelyek a 64. utcai impozáns házakra néznek. A tágas ingatlanban van egy médiaterem és egy szauna is.

Ivana 1977 és 1992 között volt házas Donald Trumppal. Ivana temetési szertartása New Yorkban zajlott, ahol jelen volt exférje és három gyermeke: a 46 éves, ifjabb Donald, a 43 éves Ivanka, és a 40 éves Eric. Az oltáron 73 rózsa és 73 gyertya volt elhelyezve tiszteletük jeléül. A szertartás után Ivana a Trump National Golf Course temetkezési helyén lett eltemetve Bedminsterben, New Jersey-ben.