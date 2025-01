Fordulat a világ legnagyobb kávézóláncánál: elküldik a potyázókat

A Starbucks újraírja kávézói üzemeltetésének egyes szabályait, aminek vásárlói oldalon egyik leginkább tapasztalható következménye az lesz, hogy mostantól nem lehet fogyasztás nélkül céltalanul ücsörögni éttermeikben vagy a mosdót használni. A változás egy hat évvel ezelőtt bevezetett irányelv felszámolását jelenti.

Az új szabály január 27-én lép életbe, egyelőre a vállalat észak-amerikai hálózatán.

A BBC beszámolója szerint a változás minden bizonnyal az új cégvezető, Brian Niccol személyéhez köthető, akit a vállalat tavaly a mexikói ételeket kínáló, az Egyesült Államokban jelentős piaci szereplőnek számító gyorséttermi hálózattól a Chipotle-től igazolt a kávézólánc. Az új vezetőtől azt várják, hogy lendítsen az eladásokon, melynek kulcsát Niccol az állandó kínálat újragondolásában, valamint a fogyasztói élmény növelésében látja.

A Starbucks cégjelzése egyik kávézója felett

Fotó: Pexels

A most bejelentett döntés is ennek a stratégiának része, melyet "vissza a Starbucks-élményhez" néven hirdetett meg a világ legnagyobb kávézólánca.

A dolgozók is számíthatnak változásokra, például arra, hogy az új magatartási kódex külön foglalkozik a munkahelyi zaklatások kérdésével, tilos lesz a dohányzás, valamint a munkavállalókat külön felkészítik arra, hogyan viselkedjenek a problémás vagy botrányosan viselkedő vásárlókkal, és mikor hívják miattuk a rendőrséget.

Érdekesség, hogy Niccol nem csak a dolgozóktól vár változtatásokat, hanem a vásárlóktól is,

ennek érdekében az üzletekben elvárt viselkedést leíró magatartási kódexet nyilvánosan is elérhetővé teszik. Ennek része, hogy hamarosan nem látják szívesen azokat, akik nem vásárolnak.

A Starbucks szerint mindezzel a cél az, hogy a kávézókban növeljék a vásárlói élményt.

A vásárlóknak jó hír lehet, hogy azok, akik helyben fogyasztanak, a jövőben egy alkalommal ingyenesen újratöltést kérhetnek forró vagy jeges kávés italukból.

A Starbucks azért is döntött a változtatások mellett, mert a nemzetközi piacokon is komoly kihívások érik működésüket. Nem kerülhették el áraik emelkedését, valamint több más nagyvállalat mellett a kávézóláncot is érzékenyen érintette, hogy Izrael gázai háborúja miatt a Közel-Kelet országaiban számos fogyasztó bojkottálja a céget.