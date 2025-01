Mindannyian szenvedünk tőle, de elhozhatja a világon a kecskék reneszánszát

A Dél-afrikai Köztársaság legészakibb tartománya, Limpopo, a marhatartás egyik legfontosabb központja az országban, sőt, az egész régióban, ahol a farmerek részben közösségi gazdálkodásban tartják állataikat. Ez azt jelenti, hogy bár a farmerek 94 százalékának van csordája, az állatokat közösen felügyelik, illetve gondoskodnak hajtásukról olyan legelőkre, ahol éppen rendelkezésre áll táplálék és víz az állatok számára – mutatja be egy közelmúltban megjelent tanulmány a kutatók szerint ott nagyjából 10 ezer éve létező gyakorlatot.

A térségben jelenleg is erősek tradíciók, ám ennek ellenére – mint a Financial Times bemutatja – a klímaváltozás miatt Limpopo tartományban is megindult a hagyományos állattartás átrendeződése.

Képünk illusztráció

Fotó: Anadolu via Getty Images/Tayfun Coskun

Ennek egyik leginkább szembetűnő eleme, hogy a gazdálkodók egy része egyre inkább a kecsketartásban látja jövőjét. Ennek az az oka, hogy a kecskék a marhákhoz képest – melyek metánkibocsátása amúgy is erősen klímaromboló – könnyebben viselik a klímaváltozás hatásait.

A kecskéknek a helyben tartott szarvasmarhákhoz képest jóval szerényebb táplálék is elegendő: jóval kevesebb fűvel, valamint az akáciákat csemegézve is tarthatók, míg a marhák takarmányozása és ivóvízzel való ellátása ennél jóval többet kíván a gazdálkodóktól. A marhatartás országos szinten is jelentős, ám az élelmiszeripari céllal, vágóállatnak tartott marhaállomány ugyanakkor komoly kihívás elé állítja a cégeket és a nekik beszállító gazdálkodókat: egy felnőtt állat akár 70 liter vizet is fogyaszthat egy nap alatt, míg élelmezésénél 100 kg testsúlyonként 3 kg jó minőségű élelmet kell számolni.

Ezektől a kívánalmaktól a tradicionális rendszerben gazdálkodó vidékiek ugyan könnyebben eltérhetnek, de a klímaváltozás hatásaira nekik is fel kell készülniük. Ennek köszönhető, hogy többen a kecskéket kezdik előnyben részesíteni a szarvasmarhákkal szemben.

2021-ben Dél-Afrika a világ 11. legnagyobb kecskehús-fogyasztója volt, 183 ezer tonnával.

A kecske iránti igény a 2026-ig szóló előrejelzés alapján jelentősen ugyanakkor nem fog változni.