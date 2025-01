Berobbant a turizmus és a fogyasztás – ezek húzzák a GDP-t

– Mik a pozitív GDP változáshoz vezető ismert és kevésbé ismert tényezők? Mekkora szerepe volt a magyar gazdaság alakításában például az idegenforgalomnak, a szállítmányozás vagy éppen a beruházásoknak?

– A turisztikai forgalom látványosan bővült, és rendkívül kedvező, hogy ennek vannak belföldi és külföldi elemei is. 2024 első 10 hónapjában a belföldi vendégéjszakák száma megközelítette a 21 milliót, a külföldi vendégéjszakáké közel két számjegyű növekedéssel 20,5 millióra ugrott. Az utazási kedv is látványosan megélénkült, melyet jól mutat, hogy 2024 decemberében éves alapon közel 20%-kal növekedett a Budapesti Repülőtérről elutazó magyarok száma. A szállítás és raktározás is egyértelműen látványosan teljesítettek és a reptéri utasforgalmi adatokat egyértelműen megdönti a Budapesti Repülőtér cargo forgalmának bővülése. A szállítmányozás jó teljesítménye pedig azért örvendetes, mert ez előrevetíti a gazdaság bővülését. A beruházások esetében 2025-ben az állami beruházások növekedését várhatjuk, a KKV-k és a nagyvállalatok esetében pedig a fordulatra még várni kell. A KKV-k kapcsán ezért is indult el a Demján Sándor Program.

– A gazdasági részeredmények alapján mik az aktuális kitörési pontok a magyar gazdaságfejlődés számára? Hol vannak még a kevésbé az ismert, de valamiért nem kihasznált, az ismert, illetve a rejtett tartalékai a magyar gazdasági fejlődésnek?

– Nagyon fontos tény, hogy 2023-ban és 2024-ben is 10 milliárd euró fölé ugrott a külföldi tőkebefektetések nagysága Magyarországon. Ezek transzformációs ereje rendkívül erős, és a munkahelyteremtésen kívül, korszerű technológia is érkezik az országba. Az MNB szerint az új gyárak elindulásával pedig a GDP 2025-ben 0,6%-kal emelkedhet. Emellett a munkaerőpiacon is van tartalék a fiatalok és az idősek foglalkoztatásában, ugyanis ezen a két területen jelentős elmaradásban vagyunk Nyugat-Európához képest. Az egyértelmű és azonnali hatással bíró növekedési tartalék pedig a fogyasztás bővülésében rejlik. Nyugat-Európához hasonlóan Magyarországon is korrigált a fogyasztás, és abban az esetben, ha megváltoznak a fogyasztói percepciók, akkor a kiskereskedelem, a szolgáltatások és a tartós fogyasztási cikkek vásárlása jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez.