Szenzációs kínai bejelentés érkezett a világ legfontosabb kritikus eleméről

A geológiai intézet számításai szerint az ország lítiumkészlete a globális összmennyiség 6 százalékáról 16,5 százalékra nőtt, ezzel a hatodikról a második helyre emelkedett a világranglistán, ahol az első helyen Chile áll.

A világ lítiumkészletének mintegy fele a Chile, Bolívia és Argentína által határolt "lítium-háromszögben" található.

A dél-amerikai lítiumkészletek jelentőségéről az Origo több alkalommal írt, például ebben a cikkében, amelyben arról is szó esik, hogy a világ egyik legkülönlegesebb roncstemetője található az egyik legnagyobb lítiummezőn.

A lítium kritikus elem a feltörekvő iparágak széles körében, beleértve az elektromos járműveket, az energiatároló rendszereket, a mobilkommunikációt, az orvosi kezeléseket és az atomreaktorok üzemanyagát.

A lítium-karbonát nélkülözhetetlen az elektromos autók gyártáshoz (illusztráció)

A világviszonylatban is kiemelkedő jelentőségű kínai lítiumtartalék mellett Kína adja a lítium vegyi alapú feldolgozásával előállított lítium-alapanyagok világtermelésének kétharmadát – derül ki a Reuters összeállításából. Emellett Kína jelentős felhasználója is ezeknek az alapanyagoknak, elegendő csak az elektromos járművek gyártásának jelentőségére is gondolni. Sőt, a friss adatok alapján 2024-ben a Magyarországon is hamarosan gyárat nyitó kínai BYD lett a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, megelőzve a Teslát (a BYD 1.777.965 e-járművet állított elő, néhány ezerrel többet, mint a Tesla).

A lítium piacán megtorpanás tavaly volt, részben azért, mert az elektromos járművek iránti csökkenő kereslet a lítium kínai túltermelésével találkozott, aminek következtében csökkent a nyersanyag piaci ára. A Bloomberg által készített elemzésből az is kiderül, hogy a jelentős árcsökkenés után az elemzők idénre nem várnak jelentős áremelkedést, részben épp a korábban szűkösnek bizonyult készletek jelenlegi bősége miatt.

Nagy elemzőházak szerint az ázsiai kibocsátáshoz köthető lítium-karbonát tonnánkénti ára 10.400 és 11.000 dollár között fog alakulni idén (az elemzői várakozások átlagára 10.685 dollár), az ársáv egyezik a 2024 év végén jellemző árakkal.