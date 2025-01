Laborban növesztik ezeket a drágaköveket, de most jó áron lehet bevásárolni belőlük

Folyamatosan csökken a laborgyémántok előállításának költsége, emellett a természetes gyémántok iránti kereslet is mérsékelt, ami azok árára is nyomást gyakorol. E két körülménynek köszönhetően a mesterséges gyémántok ára is jelentősen csökken – állapítja meg a New York-i székhelyű gyémántpiaci elemző, a Ziminsky a Mining.com portálnak adott kommentárjában.

Csökken a mesterséges, laborban termesztett gyémántok ára (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A gyémántpiac hektikussága nem új keletű. A koronavírus-járvány lecsengésével a gyémántok iránti kereslet látványosan megnőtt 2021-2022-ben, ám utána a piac fékezett. A mostani árak 8 százalékkal mérsékeltebbek 2020 első negyedévéhez képest, a laborgyémántok áresése ennél is látványosabb – tér ki rá a Wall Street Journal összeállítása.

A laborgyémántok árcsökkenése lényegében követi a természetes gyémántok áresését, amit a kereslet gyengélkedése okoz.

Például a gyémántpiac egyik legnagyobb szereplőkének számító De Beers decemberben 10-15 százalékkal mérsékelte nyers gyémántjainak árait az év végi árusításán, remélve, hogy így többet ad el azokból.

A gyémántpiac lassulása a világpiac egyik legnagyobb szállítóját, Botswana országát nagyon érzékenyen érintette, gazdasága 1,7 százalékot zsugorodott ezzel összefüggésben.

A mesterséges gyémántok előállítási költségeinek csökkenése további nyomást helyez az árakra. A Signet Jewelers által adott kommentár szerint a laborgyémántok gyártási költsége gyorsabban mérséklődik, mint amilyen mértékben az azokból készült ékszerek ára zuhan.

Eközben a világ legnagyobb gyémántpiacán, az Egyesült Államokban a vásárlók a természetes gyémántokhoz képest nagyobb, de olcsóbb laborgyémántokat vásárolnak inkább.

2024-ben novemberig bezárólag a természetes gyémántok értékesítése 0,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, míg a laborgyémántoké 12,5 százalékkal emelkedett.

Eközben Kínában, a második legnagyobb piacon, a gyémántékszerek eladása 2024-ben negyedével alulmúlta a 2023-as eredményeket, noha az elemzők szerint már az is meglehetősen gyenge év volt.

Ahogy az Origo bemutatta, a mesterséges gyémántok egyre fontosabbakká válnak a gyémántpiacon, miközben ipari felhasználásuk már most jelentős. Nagy ékszercégek döntöttek már amellett, hogy kínálatukat teljes egészében ezekből a kövekből alakítják ki. Eközben a Wall Street Journal-nek nyilatkozó elemzők szerint az egyre olcsóbbá váló laborgyémántok kapcsán nem szabad elfeledkezni arról, hogy még nagy karátértékben is egészen más kategóriát képviselnek, mint természetes társaik, ráadásul a kereskedők nyeresége is egyre kisebb azokon.