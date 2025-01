Nagy bejelentést tett a Lidl - erre már sokan vártak

A Lidl januárban több mint 100 extra kupont kínál a Lidl Plus applikációval rendelkező felhasználóknak január 31-ig.

A felhasználóknak napi 4 darab extra kupont osztanak ki, természetesen a heti Lidl Plus kuponokon felül.

Fontos még hozzátenni, hogy ezekhez a kuponokhoz csak azok a felhasználók juthatnak hozzá, akik 2025. január 1-ig regisztráltak az applikációba.

Akik január 1-je után regisztráltak, azok csak a regisztráció napjától járó kuponokat kapják meg.

A kuponok két napig érvényesek, beleértve a megszerzés napját

- írta meg a Promotions.hu.

Mindehhez fontos kiemelni, hogy a Lidl elmondása szerint nem szükséges internetkapcsolat a digitális kártya azonosításához, tehát ez az üzletekben is megoldható, akkor is, ha akadozik a wifi. Emellett a vásárlást megelőzően, megfelelő hálózati kapcsolattal rendelkező területen lehet aktiválni a kiválasztott kuponokat. Amint a mobilkészülék ismét internetkapcsolattal rendelkezik, a digitális nyugta és a kaparós nyereménykártya is megérkezik a fiókunkba.