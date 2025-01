Kígyózó sorok a Lidl új outlet boltjánál, 40-70 százalékkal olcsóbbak a termékek

Még a csehországi Lidl-t is meglepte az a vásárlói érdeklődés, amely első csehországi outlet üzletük megnyitását övezte – számol be arról helyi tudósítások alapján az ESM. A német hátterű diszkontlánc első üzletét a főváros Prága keleti részén működő Štěrboholy Kereskedelmi Parkban létesítette.

Az outlet formátumú üzleteket már a magyar vásárlók is ismerhetik. Mint arról beszámoltunk, néhány hónapja Budapesthez közel, a biatorbágyi Premier Outletben nyitotta meg outlet üzletét a magyarországi Lidl, ahol Parkside saját márkás szerszámokat kínál a vásárlóknak, általában az élelmiszerüzletekben látható árakhoz képest mérsékeltebben. Az üzletformátumot a magyar vásárlók mellett a vásárlók ismerhetik Portugáliában és Spanyolországban is.

Mint a Magyar Nemzet akkor megírta, a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesztelte a saját márkás akkumulátoros fúró-csavarozójukat, és kiderült, minőségben felveszi a versenyt a drágább márkák termékeivel is.

A koncepció Prágában is a máshol már megvalósított: az új, 1700 m2-en elterülő outlet boltban élelmiszert nem kínálnak, ellenben széles választékban kaphatók ott szerszámok, ruházati termékek, kerti bútorok és egyéb, a háztartásban használatos termékek, illetve ezekből a termékcsoportokból olyanok is, melyek nem kerülnek be a hagyományos, élelmiszert áruló üzleteikbe.

A Lidl outlet boltjában számos terméket a hagyományos boltjaik áraihoz képest 40-70 százalék kedvezménnyel találnak meg a vásárlók.

Alighanem ennek is köszönhető, hogy már a bolt megnyitása előtt hosszú sorokban álltak a várakozók előtte. A közeli parkolóterületek megteltek, és mivel az autóval érkezők egy ideig nem tudtak behajtani, a környék közúti forgalmában dugók alakultak ki.

A Magyarországon megnyílt outlet üzlet megnyitását is hasonló érdeklődés kísérte:

A Lidl szóvivője útján közölte:

ha új prágai outlet üzletük hosszútávon is sikeresnek bizonyul, akkor Csehország más pontjain is létesítenek ilyen üzleteket.

A Lidl testvérvállalatával, a Kaufland-dal igen sikeresen működik a cseh kiskereskedelmi piacon, egy 320 boltot számláló hálózat részeként, valamint egy e-shopot üzemeltetve. Mindkét üzletlánc a Schwarz Csoporthoz tartozik.