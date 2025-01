Szenzációs hír érkezett Los Angelesből

A jelenleg tűzvészektől szenvedő Los Angeles 117 éves kikötője történetének második legforgalmasabb éve volt 2024. A Los Angeles-i Tengeri Kereskedelmi Szövetség évértékelő rendezvényén a kikötőt kezelő vállalat ügyvezetője, Gene Seroka ismertette, hogy tavaly a konténerállomásokon összesen 10,3 millió konténer haladt át, ami

20 százalékos növekedés 2023 eredményéhez képest.

A kikötő áruforgalmának azért van nagy jelentősége, mert áttételesen fontos részadatot képvisel az amerikai kereskedelmi mutatók rendszerében. Hagyományosan a Los Angeles-i kikötő bonyolítja nemcsak a nyugati part, hanem az egész Egyesült Államok tengeren át zajló kereskedelméből a legnagyobb forgalmat az áruk mennyiségét tekintve, és 25. éve a nyugati félgömb legforgalmasabb teherkikötője. A Távol-Keleten előállított áruk java is oda fut be.

Az adatok szerint december különösen erős hónap volt a kikötőben, a kezelt konténerek mennyisége abban a hónapban több mint 20 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az értékelések szerint ebben közrejátszott az is, hogy a kereskedők egy része még az új washingtoni adminisztráció és Donald Trump kínai árukra kivetett vám- illetve tarifarendelkezései előtt szerette volna a szállítmányok egy részét beérkeztetni.

Seroka azonban úgy vélte, hogy a kikötő forgalmának dinamikája idén is megmarad a kínai árukat érintő elnöki döntések ellenére is, és mindent megtesznek, hogy a várható változások jelentette kereteken belül működjenek együtt a washingtoni adminisztrációval. Hozzátette azt is, hogy a tavalyi kimagasló eredményben közrejátszott az a körülmény, hogy a Vörös-tengeren és a jemeni partoknál uralkodó bizonytalanság miatt azoknak a fuvarozóknak egy része is az Egyesült Államokba irányítja a szállítmányokat, amelyek amúgy a Szuezi-csatornán áthaladva szállítanak.

Az évértékelő tájékoztatásban elhangzott az is, hogy a konténerterminálok működtetése jelentős károsanyag-kibocsátással jár, amelyet 2005 óta sikerült jelentős mértékben csökkenteni. Seroka szerint

a folyamatos infrastruktúra-fejlesztésekkel 640 millió dollárból oldják meg azt, hogy az árukezelés környezeti szempontból tisztává,

illetve belátható időn belül zéró emisszióssá váljon.