Így élnek ma az egykori lottómilliomosok

Nagy-Britanniában a kiskorúak is lottózhatnak, így több olyan lottónyertes is él az országban, akik egészen fiatalon lettek milliomosok. Közülük most hármat mutatunk be, akik nem tudtak mit kezdeni a hamar jött gazdasággal, és mára gyakorlatilag teljesen elszegényedtek.

Callie Rogers Nagy-Britannia legfiatalabb lottónyertesét 2003-ban találta meg a szerencse, mikor a Nemzeti Lottón 1,8 millió fontot nyert mindössze 17 évesen. A jelenleg 38 éves nő a Mirrornak elmondta, hogy szinte az összes pénzt oda adta a családjának és a barátainak, ezért évekkel később volt olyan ismerőse, aki 200 ezer fonttal (97 millió forint) tartozott neki. Fotó: Northfoto Michell Carrol Michell Carrol, 2002 novemberében lett gazdag, mikor 19 éves volt. A fiú 9 millió fontot nyert (4 milliárd forint). A pénzből először vett egy hat hálószobás házat Norfolkban, valamint 400 ezer fontot (1,9 millió forint) költött lakásfelújításokra és 49 ezer fontért (23 millió forint) vett magának egy BMW-t. Ezen kívül 1 millió fontot fektetett be a Rangers FC részvényeibe. Fotó: Northfoto Miután a férfi megnyerte a lottót rendszeresen járt bulizni, amit a felesége nem nézett jó szemmel, így egy idő után elhagyta Carrolt. Az asszony a válás során 1,4 millió fontot kapott, így a férfi 2010-re csődöt jelentett. Jane Park Jane Park 17 éves volt, amikor 2013-ban megnyerte a jackpotot és 1 millió fonttal (489 millió) lett gazdagabb. Meggazdagodása után rengeteget költött kozmetikai eljárásokra és nyaralásokra. Emiatt pedig ő is hamar a csőd szélére jutott és végül nem maradt semmije.

