Használt luxustáskákat kezd árulni a népszerű áruházlánc

Több tízezer használt luxuskézitáskát, órákat, ékszereket és más kiegészítőket tett elérhetővé néhány nappal ezelőtt az amerikai kiskereskedelmi óriási, a Walmart online felületén a Rebag viszonteladói platformmal kötött együttműködés alapján.

A megállapodás értelmében a használt holmikkal foglalkozó Rebag a a Walmart oldalán is értékesítheti nagyjából 27 ezer tételből álló, folyamatosan változó kínálatát.

A Rebag nyílt piactere a használt termékeknek, melyen elsősorban a luxusipar árui találhatók meg. A platformon szabadon lehet vásárolni és eladni ilyen termékeket. A kínálatban a legismertebb márkák termékei találhatók meg, ideértve a Louis Vuitton, a Hermès, a Chanel, a Gucci, vagy a Christian Dior táskáit és más ruházati kiegészítőit.

Rengeteg használt luxustáska vált elérhetővé a Walmart kínálatában (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A Walmart korábban már próbálkozott használt luxuscikkek értékesítésével külső partner bevonásával, de a Rebag kínálata tízszeresére növeli a választékot.

A partnerségtől mindkét fél a forgalmának növekedését várja. A Walmart közölte, hogy korábban a vásárlók megismertetése más márkákkal és termékekkel harmadik fél platformján

több mint 30 százalékkal növelte értékesítési eredményeiket az elmúlt öt negyedév mindegyikében.

Fontos szempont az is, hogy a használt luxuskézitáskákra jól kitapintható fogyasztói igény van, különösen azok körében, akiknek korábban nem jutott a kiszemelt luxuscikkből. Nem utolsó szempont az sem, hogy a használt cikkek értékesítése ténylegesen is csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét, egyúttal elősegíti a Walmart fenntartható céljainak teljesülését – számol be róla a Modern Retail.