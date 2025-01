Magyar cég épít futballakadémiát Szlovákiában

Az uniós értesítőben megjelent az eljárást megindító hirdetmény a Kassai Labdarúgó Akadémiai Központ közbeszerzésében. Az adatok szerint az új komplexum tervezése és kivitelezése lesz majd a nyertes feladata a több mint 78 ezer négyzetméteres területen megvalósuló projektben.

Az NSO korábban azt írta,

a fejlesztés a szlovákiai település Tóváros nevű részében valósul meg a magyar tulajdonú Slovak Sport Development s.r.o. finanszírozásában és beruházásában, a magyar kormány támogatásával.

A beruházás nem előzmény nélküli, hiszen a ma7.sk híre szerint tavaly áprilisban fejeződött be a Kassai Futball Aréna kivitelezése, ennek szomszédságában épül meg az akadémia.

A Magyar Építők cikke kiemeli továbbá, hogy az új sportlétesítménynek a szlovák II. ligás labdarúgó mérkőzések követelményeinek kell megfelelnie.

Egy 4 ezer négyzetméteres alapterületű, négyszintes főépület jön létre az akadémián, amely szálláskapacitásokat is tartalmaz. A projektben emellett hat futballpálya is épül és legalább 112 parkolóhely, emellett az utak, járdák és a parkosítás megvalósítása is a feladatok közt szerepel.

Az Origo arról is beszámolt, hogy tavaly nyáron megkezdődött a szerb Nemzeti Labdarúgó Stadion kivitelezése, és a mintegy 200 milliárd forintos projekt megvalósításában két magyar cég is részt vesz.

A Belgrád külvárosától 15 kilométerre (a Nikola Tesla repülőtértől pedig öt kilométerre) épülő új, 52 ezer fő befogadására alkalmas létesítmény 515 millió euróból készül el.

Több szerb vállalat mellett két magyar cég is fontos szerepet vállalt a stadionépítésben:

egyrészt a mélyépítésre és közlekedési infrastruktúrára specializálódott Utiber Kft.

és a vízgazdálkodás mellett út- és autópálya, valamint vasútépítési tervezési és mérnök tanácsadói feladatokat ellátó Viköti Kft. kapott feladatot.

Az öltözőket a nyugati lelátó alsó szintjén, egy funkcionális tér mellett alakítják ki. A földszinten a VIP-vendégek és egyéb személyek bejáratai, valamint egyéb vendéglátó- és technikai helyiségek épülnek majd, az alsó szinten pedig a főbejárat körfolyosóval együtt. A felső szint is teljesen körbeveszi majd a stadiont. A sportpályát körülölelő teret a keleti és nyugati oldalakon szélesebb, az északi és déli oldalakon szűkebb kialakítással fogják felépíteni.

(Címlapi képünk illusztráció!)