Nagy változást jelentett be a Magyar Posta

Ahhoz, hogy az ÉnPostám szolgáltatásait az ügyfelek továbbra is zavartalanul elérjék 2025. január 16. után, az Ügyfélkapu-felhasználóknak be kell kapcsolniuk az Ügyfélkapu+ azonosítási módot, vagy regisztrálniuk kell a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásba. Az Ügyfélkapu+ szolgáltatás az Ügyfélkapu felületén állítható be az Ügyfélkapu+ igénylése funkcióra kattintva, míg a Digitális Állampolgár alkalmazásba a dap.gov.hu weboldalon olvasható instrukciók alapján regisztrálhatnak a kormányablakokban vagy az interneten keresztül.

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás használata egyéb postai szolgáltatások igénybevételéhez még nem lehetséges (pl. személyazonosság igazolása kézbesítéskor), várhatóan egy későbbi fejlesztési ütemben kerülhet sor a Posta, mint szolgáltató bevonására.

További információ a Központi Azonosítási Ügynök oldalán, a KAÜ online ügyfélszolgálatán, valamint a 1818-as telefonszámon érhető el.