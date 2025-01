Akkor lehet erős Magyarország, ha van egy erős középosztály

– Idehaza az egyik legfontosabb kérdés, ami az időseket érinti, a 13. havi nyugdíj kérdése, amit baloldal erőteljesen támad. Megengedhető, hogy elvegyék az idős emberektől ezt a támogatást?

– A tizenharmadik havi nyugdíj mindig is egy kritikus pont volt a magyar társadalomban. A balliberális kormányok ezt elvették, majd az Orbán-kormánynak 2010 után az egyik legfontosabb ígérete az volt, hogy amint a gazdaság állapota megengedi, vissza fogja állítani a 13. havi nyugdíjat. Éppen a napokban kapják meg a nyugdíjasok az emelt tizenharmadik havi nyugdíjat, ami nagyon eredménye a magyar kormány elmúlt 14 évi működésének. Közben jól látható, hogy azok a politikai erők, amelyek Brüsszelben és itthon is léteznek, dolgoznak, az Orbán-kormány bukását akarják. Ezzel együtt azt is, hogy például a 13. havi nyugdíj „menjen a levesbe”.

– Orbán Viktor a korábban bejelentett átlagbéremelés utalva azt mondta az interjúban, hogy most is hasonló csatát vív az egymillió forintos átlagfizetés ügyében, mint annak idején, amikor bejelentette, hogy egymillió új munkahelyet hoznak létre Magyarországon.

– Sokan hitetlenkedve fogadják a miniszterelnök az egymillió forintos átlagbérről szóló kijelentését, jellemzően azok, akik annak idején hitetlenkedve fogadták az egymillió új munkahelyről szóló kijelentését is.

Annak idején közgazdászok mondták, cikkekben levezették, hogy ez gyakorlatilag képtelenség kivitelezni. Orbán Viktor nekik üzent, amikor azt mondta, hogy amikor ezt a célt majd eléri – mert el fogja érni – a kormány, emlékezzünk rá, hogy most milyen kritikák kereszttüzébe került a felvetés. Hogyha a gazdasági növekedés ebben az évben beindul, akkor ezek a történelmi béremelések is könnyen megvalósulhatnak. Nem véletlenül emelte ki az interjúban a miniszterelnök, hogy már 4000 tanárnak van egymillió forint fölötti fizetése Magyarországon.