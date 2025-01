Megvan a döntés: itt épülhet Magyarország legújabb autópályája

Megvan a döntés,

elkészülhetnek az M60-as Pécs és Szigetvár közötti szakaszának kiviteli tervei

– jelent meg a Hivatalos Értesítőben.

2023-ban a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló kormányhatározat alapján felfüggesztették a Pécs és Szigetvár közötti gyorsforgalmi út építésének előkészületeit – írja a Bama nyomán a Világgazdaság.

A kétszer két forgalmi sávos, mindkét oldalon burkolt padkával ellátott, középen vezetett elválasztó sávval rendelkező, 110 kilométeres óránkénti tervezési sebességű út 37 kilométer hosszú szakaszára az építési engedély már rendelkezésre áll. Legkésőbb március 31-ig kiírják a terv elkészítését célzó feltételes közbeszerzési eljárást is.

Képünk illusztráció

Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály

Ahogy az Origo a napokban megjelent cikkében sorra vette, az ország több pontján is épülnek autóutak, igaz, ezeknek a beruházásoknak a zöme csak a következő években fejeződik be. De már az idei év elején is átadnak egy autóútszakaszt: az M44-es utolsó szakaszának megépítésével Békéscsaba és régiója lesz bekötve a hazai gyorsforgalmi hálózatba. Az idei év egy másik fontos esemény miatt is mérföldkőnek tekinthető: ősszel elindul az M1-es autópálya bővítése.

A 2018 és 2022 közötti időszakban igazi autópálya-építési boom zajlott le, ekkor épült meg az M44-es legnagyobb része, az M4-es több szakasza, az M25-ös, az M30-as, a 67-es vagy az M85-ös Sopronig.

Ennek is köszönhető, hogy Magyarország mára több gyorsforgalmi úttal rendelkezik, mint Ausztria. Ezt az Eurostat 2021-es adatai is alátámasztják: amíg nyugati szomszédunknál 1749 kilométer autópálya szolgálja az autósok kényelmét, addig hazánkban 1850 kilométeren épült ki gyorsforgalmi út.

Tavaly az M6-os autópálya hiányzó szakasza mellett az M44-es egy újabb szakaszát és az M85-ös soproni alagútpárját vehették birtokba az autóval közlekedők. Az M6-os autópálya esetében a horvát oldalon a tervek szerint idén tavasszal fejeződhetnek be a munkálatok, így Budapesttől egészen a bosnyák határig 300 km egybefüggő közlekedési kapcsolat jön létre a páneurópai folyosó, a VC korridor részeként.