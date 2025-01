Fókuszban a hazai villamosenergia-rendszer tavalyi éve

A hazai villamosenergia-fogyasztás összetétele 2009-2024 között (a háztartási méretű naperőművek adatai nélkül)

Ábra: MAVIR / Hárfás Zsolt

Érdekességképpen elmondható, hogy tavaly a Paksi Atomerőmű teljesítménye 10 865 negyedórás időszakban meghaladta a beépített 2026,6 MW-os kapacitását, ami mintegy 113 napos időszakot jelent. Ez 8 nappal haladja meg a 2023-as év hasonló adatát! A négy paksi egység maximális teljesítménye 2024. december 16-án délután 15:15 körül elérte a 2061,1 MW értéket is. A Paksi Atomerőmű egész évre vonatkozó átlagteljesítménye 1820 MW-ra adódott, ami mintegy 90 százalékos teljesítménykihasználtsági tényezőnek felel meg.

A tavalyi új történelmi rendszerterhelési csúcs 7450 MW volt

2024. november 22-én dél körül (15 perces érték) új, történelmi léptékű 7450 MW-os rendszerterhelési csúcs született. Ebből az értékből az import 2629 MW-ra adódott, ami azt is jelentette, hogy az adott időszakban a fogyasztás kielégítéséhez szükséges villamos energia 35,3 százaléka külföldről érkezett. Ráadásul tavaly augusztus utolsó napján az esti órákban már olyan időszakok is előfordultak, amikor az import aránya a 60 (!) százalékot is meghaladta. Ez folyamatosan nagyon súlyos ellátás-, sőt nemzetbiztonsági kockázatot jelent! Láthatóan a Paks II. Atomerőmű 2400 MW beépített kapacitására már most is égető szükség lenne.

A villamosenergia-igény a 2030-as évekre jelentősen növekedni fog, miközben régi erőművek esnek ki a termelésből, az import lehetősége egyes időszakokban korlátozott lesz, vagy meg is szűnhet. Az árulkodó jelek egyike az, hogy Magyarországon eddig soha nem volt ekkora fogyasztás. A csúcsdöntés napján ráadásul az átlaghőmérséklet +1,3 Celsius-fok volt szemben a 2024. január 22-ei -4,1 Celsius-fokkal. Ez a tény azt is jelzi, hogy hidegebb időjárás esetén a csúcsérték is magasabb lett volna. Elgondolkodtató adat, hogy 2010-ben a téli csúcsérték „csak” 6560 MW volt, azaz a mostani csúcs már mintegy 1000 MW-tal több, a jövőben pedig további jelentős növekedés várható. Azoknak, akiknek kételye lenne a Paks II. Atomerőmű létjogosultságát illetően, álljon itt egy meggyőző adat!